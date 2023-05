Emmanuel Macron anuncia investimentos estrangeiros e redução de impostos

França

“O país avança”, foi assim que o Presidente francês, Emmanuel Macron, sacudiu as polémicas sobre a reforma das pensões e tentou olhar para o futuro, falando em investimentos e em redução de impostos.

Na segunda-feira, Emmanuel Macron, presidente francês, afirmou que vários investidores vão entrar no mercado gaulês, como por exemplo milionários como Elon Musk, que detém a rede social Twitter, ou a empresa de automóveis eléctricos Tesla e é patrão da empresa SpaceX.

Recorde-se que Elon Musk esteve em França para a sexta edição do "Choose France", evento que reuniu mais de 200 investidores estrangeiros no Castelo de Versalhes e onde foram anunciados 28 projectos com fundos estrangeiros, num total de 13 mil milhões de euros e 8 mil empregos directamente ligados a esses projectos. Um recorde para este evento anual implementado por Emmanuel Macron.

Em dificuldades desde o início do ano devido à reforma das pensões, que foi, entretanto, promulgada, o Presidente francês multiplica as deslocações em território nacional e os anúncios de investimentos nas regiões por onde passa.

Na entrevista à TF1, canal privado francês, Emmanuel Macron realçou que continua a trabalhar para baixar o custo de vida dos franceses, atrair os investidores e acelerar a transição ecológica.

O Presidente da República também prometeu uma descida dos impostos para as classes médias até 2027, medidas que vão custar cerca de dois mil milhões de euros ao Estado.

Emmanuel Macron também abordou na entrevista a Ucrânia, admitindo que abriu a porta para formar pilotos ucranianos “para ajudar o país: a resistir, a organizar uma contra-ofensiva, para regressar à mesa das negociações” em posição de força, “isto para construir uma paz duradoura”.

Por fim, o chefe de Estado lembrou que a Primeira-ministra, Elisabeth Borne, que está à frente do Governo há exactamente um ano, é uma mulher de “força, determinação e coragem”, realçando que está “orgulhoso de a ter nomeado”.

Crónica de Marco Martins 16-05-2023

Emmanuel Macron, Presidente francês. © AP - Ludovic Marin

