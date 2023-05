França

França vai agravar penas de crimes contra autarcas após incidente violento

Élisabeth Borne et le maire démissionnaire de Saint-Brevin-les-Pins, Yannick Morez à Paris le 17 mai 2023. © AFP - EMMANUEL DUNAND

Texto por: RFI 2 min

Após um incêndio com mão criminosa na casa do autarca de Saint-Brevin, Yannick Morez, ter levado à sua demissão definitiva, o Governo francês decidiu avançar com uma reforma para agravar as penas e multas pagas por quem cometa crimes contra eleitos locais, numa altura em que os autarcas em França se sentem cada vez mais ameaçados pela violência verbal e física.