Futebol: Paris Saint-Germain tem as duas mãos no troféu da Ligue 1

O Paris Saint-Germain venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Auxerre e está cada vez mais próximo de conquistar o 11° título de campeão de França de futebol, num jogo a contar para a 36ª jornada.

O Paris Saint-Germain conta seis pontos de vantagem em relação ao Lens quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, o que significa 6 pontos para distribuir.

Neste fim-de-semana, o Paris Saint-Germain venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Auxerre, com dois golos apontados pelo francês Kylian Mbappé, enquanto o tento da equipa da casa foi marcado pelo maliano Lassine Sinayoko.

Na tabela classificativa, o PSG lidera com 84 pontos, mais seis do que o Lens, e mais onze do que o Marselha, que ocupa agora o terceiro lugar com 73 pontos. Recorde-se que faltam duas jornadas, 6 pontos em disputa.

Nesta jornada, o Lens venceu por 1-3 na deslocação ao terreno do Lorient. Os tentos da equipa do Norte da França foram marcados pelo marfinense Seko Fofana e pelos franceses Florian Sotoca e Adrien Thomasson, enquanto o único tento do Lorient foi apontado pelo gaulês Romain Faivre.

Quanto ao Marselha, que na semana passada venceu por 3-1 o Angers, acabou por perder pontos nesta 36ª jornada com uma derrota por 2-1 na deslocação ao terreno do Lille.

Os dois tentos da equipa do Norte da França foram apontados pelo canadiano Jonathan David, de grande penalidade, e pelo francês Jonathan Bamba, enquanto o único golo dos marselheses foi marcado pelo gaulês Jonathan Clauss.

Os marselheses vão terminar pelo menos no terceiro lugar e estarão presentes na fase de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões europeus.

O Marselha conta nas suas fileiras com o avançado português Vitinha, que chegou ao clube durante o mercado de inverno proveniente do Sporting Clube de Braga a troco de 25 milhões de euros, mais sete milhões ligados a objectivos a atingir.

Vitinha, avançado português do Marselha. © AFP - CHRISTOPHE SIMON

Em entrevista exclusiva à RFI, Vitinha, avançado de 23 anos, afirmou que os marselheses vão lutar até ao fim para alcançar o segundo lugar, que dá um acesso directo à fase de grupos da Champions.

Mas antes disso, Vítor Manuel Carvalho Oliveira, conhecido por Vitinha, analisou a derrota frente ao Lille e a sua adaptação ao futebol francês.

Vitinha, avançado do Marselha 22-05-2023

Vitinha, ponta-de-lança de 23 anos do Marselha, também representou as Águias Alvite nas camadas jovens e o Sporting de Braga, ambos em Portugal.

No que diz respeito aos outros favoritos, o Mónaco ocupa o quarto lugar com 65 pontos, após a derrota por 3-1 na deslocação ao terreno do Lyon, enquanto o Lille, vencedor da prova na época 2020/2021, está na quinta posição com 63 pontos.

O Lille ocupa, por enquanto, o último lugar que dá acesso às competições europeias, neste caso a Liga Conferência Europa.

De notar que duas equipas esperam por um deslize do Lille, o Rennes e o Lyon, que ocupam a sexta e a sétima posições, respectivamente com 62 e 59 pontos.

Nesta 36ª jornada, o Rennes venceu por 0-5 na deslocação ao terreno do AC Ajaccio, enquanto o Lyon venceu por 3-1 o Mónaco.

Na parte de baixo da tabela classificativa, quatro equipas vão descer à segunda divisão este ano. Neste momento os quatro lugares de descida, do 17° ao 20°, são ocupados pelo Nantes com 33 pontos, pelo AC Ajaccio e pelo Troyes com 23, e pelo Angers com 15 pontos.

O Angers está oficialmente despromovido, bem como o Troyes e o AC Ajaccio.

Paulo Fonseca, treinador do Lille. © AFP - SEBASTIEN SALOM-GOMIS

