Futebol: Paris Saint-Germain sagrou-se Campeão de França

O Paris Saint-Germain sagrou-se Campeão de França, isto após o empate a uma bola na deslocação ao terreno do Estrasburgo, num jogo a contar para a 37ª e penúltima jornada da Liga Francesa de futebol.

O Paris Saint-Germain conta quatro pontos de vantagem em relação ao Lens quando falta uma jornada para o fim do campeonato, o que significa 3 pontos para distribuir. Os parisienses sagram-se Campeões de França a uma jornada do fim. 11° título para o PSG, um recorde na primeira divisão francesa de futebol.

Neste fim-de-semana, o Paris Saint-Germain empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Estrasburgo. O tento dos parisienses foi apontado pelo argentino Lionel Messi, enquanto o único golo da equipa da casa foi da autoria do avançado luso-francês Kévin Gameiro.

Na tabela classificativa, o PSG lidera com 85 pontos, mais quatro do que o Lens, e mais doze do que o Marselha, que ocupa agora o terceiro lugar com 73 pontos. Recorde-se que falta uma jornada, apenas 3 pontos em disputa.

Nesta jornada, o Lens venceu por 3-0 o AC Ajaccio. Os tentos da equipa do Norte da França foram marcados pelo colombiano Deiver Machado, pelo francês Adrien Thomasson, e pelo belga Lois Openda.

Com este segundo lugar assegurado, o Lens qualificou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Quanto ao Marselha acabou por perder pontos, em casa, nesta 37ª jornada com uma derrota por 1-2 frente ao Brest.

O único golo dos marselheses foi marcado pelo congolês Chancel Mbemba, enquanto os tentos do Stade Brestois foram da autoria dos franceses Hugo Magnetti e Mahdi Camara.

Os marselheses vão terminar no terceiro lugar e estarão presentes na fase de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões europeus.

No que diz respeito aos outros favoritos, o Rennes e o Mónaco ocupam o quinto e o sexto lugares com 65 pontos, isto após o triunfo do Rennes por 2-0, em casa, frente aos monegascos, enquanto o Lille, vencedor da prova na época 2020/2021, está na quarta posição com 66 pontos, isto após o triunfo por 2-1 frente ao Nantes no Estádio Pierre Mauroy.

O Lille e o Rennes ocupam, por enquanto, os dois últimos lugares que dão acesso às competições europeias, neste caso, respectivamente, a Liga Europa e a Liga Conferência Europa.

De notar que o Lyon ocupa o sétimo lugar com 62 pontos, isto após a vitória por 3-0 frente ao Stade de Reims.

Na parte de baixo da tabela classificativa, quatro equipas vão descer à segunda divisão este ano. Neste momento os quatro lugares de descida, do 17° ao 20°, são ocupados pelo Nantes com 33 pontos, pelo AC Ajaccio e pelo Troyes com 23, e pelo Angers com 18 pontos.

O Angers está oficialmente despromovido, bem como o Troyes e o AC Ajaccio.

De notar que o Nantes ainda não está despromovido e tem dois pontos de atraso em relação ao Auxerre, 16° classificado. Na 37ª jornada, o Auxerre empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Toulouse, enquanto o Nantes foi derrotado por 2-1 na deslocação ao terreno do Lille.

A 38ª e última jornada do campeonato francês da primeira divisão decorre a 3 de Junho.

