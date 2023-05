Paris acolhe negociações sobre o plástico

Plástico/Paris

Paris – A capital francesa é palco, até à próxima sexta-feira, de negociações sobre um tratado mundial relativo ao plástico. Emmanuel Macron lembra não haver tempo a perder sobre o assunto.

"Sabemos que teremos de investir em soluções de tratamento e de reciclagem em todo o planeta. Se quisermos evitar que o crescimento económico e demográfico dos países em vias de desenvolvimento se traduza amanhã numa poluição massiva de plásticos no oceano e no ar", começou por dizer o Presidente francês.

Emmanuel Macron falou depois sobre a necessidade de por termo a um modelo insustentável relativo ao plástico: "Temos de por termo a um modelo globalizado e insustentável que consiste em produzir o plástico na China, ou nos países da OCDE, para, em seguida, os exportar sob forma de resíduos para os países em vias de desenvolvimento que estão, porém, menos bem equipados em termos de tratamento de resíduos".

"Actualmente extraímos petróleo para produzir plástico que queimamos ou enterramos meses depois. É um paradoxo, do ponto de vista económico e ecológico! Devemos inovar, por um lado, para desenvolver novas correntes de valor que permitam compensar o desaparecimento deste plástico que se tinha tornado indispensável em tantos sectores.Por outro lado para que o fim da poluição do plástico venha a criar valor: sobre todos estes assuntos somos interdependentes! É por isso que temos necessidade de um tratado internacional juridicamente vinculativo", salientou ainda.

Na capital francesa, estão presentes representantes de 175 países para esta semana de negociações, que terá lugar na sede da UNESCO.

O encontro conta com a participação de diversos países, muitos deles com opiniões muito distintas sobre o tema. Para além disso, participarão nas discussões várias organizações não-governamentais, empresas do sector do plástico e também activistas.

"Se não agirmos, em 2050, haverá mais plástico do que peixe nos oceanos", disse Catherine Colonna, ministra francesa dos Negócios Estrangeiros.

De salientar que, há cerca de um ano, vários países firmaram um acordo inicial, no Quénia, com o objectivo de se chegar a um tratado juridicamente vinculativo, para acabar com a poluição global proveniente do plástico, num plano ambicioso, sob a égide da ONU, que deveria entrar em vigor até 2024.

Para cumprir este objectivo, a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente criou, no ano passado, o denominado "Comité de Negociação Intergovernamental" (CIN).

Em Paris, o CIN retoma agora os trabalhos até ao próximo dia 02 de Junho, naquela que é a segunda de cinco etapas de negociações para se tentar chegar a um acordo histórico sobre o ciclo de vida do plástico. O objectivo deste encontro na capital francesa é estabelecer as linhas orientadoras deste tratado.

