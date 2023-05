França/África

Futebolista da RDC, Chancel Mbemba, eleito melhor africano da Liga francesa

Marselha – O Prémio do melhor futebolista africano da Liga francesa da temporada em curso foi atribuído nesta terça, 30 de Maio, a Chancel Mbemba, defesa do Marselha oriundo da República democrática do Congo. O futebolista chegou a França, em Julho de 2022, proveniente do Porto onde evoluía desde 2018. Ao microfone da RFI, que com a France 24, organiza este prémio, ele assumia a sua satisfação.

Áudio 00:56

Chancel Mbemba, loureado com o Prémio Marc-Vivien Foé RFI - FRANCE 24. © RFI

Texto por: Miguel Martins