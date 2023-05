Ténis: Francisco Cabral apurou-se para a segunda ronda de pares em Roland-Garros

Ténis

O português, Francisco Cabral, que faz dupla com o brasileiro Rafael Matos, apurou-se para a segunda ronda de pares em Roland-Garros, o torneio parisiense de ténis.

No ‘court’ 5, o português Francisco Cabral e o brasileiro Rafael Matos derrotaram os australianos Rinky Hijikata e Jason Kubler na primeira ronda do torneio de pares em dois sets com os parciais de 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5) em 1 hora e 58 minutos.

Francisco Cabral, tenista português

Na segunda ronda, a dupla luso-brasileira vai defrontar a dupla vencedora do encontro entre o australiano Max Purcell e o norte-americano Ben Shelton, e a dupla britânica composta por Julian Cash e Henry Patten.

O brasileiro Rafael Matos (direita) e o português Francisco Cabral (esquerda). © RFI

Thiago Seyboth Wild eliminou n°2 mundial

O brasileira Thiago Seyboth Wild, que passou pelas qualificações, venceu o russo Daniil Medvedev, n°2 mundial, em cinco sets com os parciais de 7-6 (7-5), 6-7 (6-8), 2-6, 6-3 e 6-4 em 4 horas e 15 minutos.

Na segunda ronda, Thiago Seyboth Wild, vai defrontar o argentino Guido Pella que venceu o francês Quentin Halys em cinco sets com os parciais de 6-4, 6-7 (7-9), 2-6, 7-6 (7-4) e 7-6 (10-4) em 4 horas e 19 minutos.

Thiago Monteiro eliminado na primeira ronda

O brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado pelo alemão Yannick Hanfmann em cincos sets com os parciais de 3-6, 5-7, 7-6 (8-6), 7-6 (7-2) e 4-6 em 4 horas e 56 minutos.

Thiago Seyboth Wild, tenista brasileiro. © REUTERS - BENOIT TESSIER

