Nuno Borges: «Dei mesmo tudo o que tinha na 1ª ronda e paguei o preço frente ao Diego em Roland-Garros»

Os atletas lusófonos têm ficado pelo caminho a cada dia que passa em Roland-Garros, no entanto ainda há dois representantes brasileiros nos singulares: Beatriz Haddad Maia nas femininas e Thiago Seyboth Wild nos masculinos, que alcançaram o apuramento para a terceira ronda.

Recorde-se que o brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado na primeira ronda, enquanto o português Nuno Borges ficou pelo caminho na segunda ronda, na vertente masculina.

No que diz respeito a Nuno Borges, único representante português no quadro principal masculino, acabou por não resistir ao argentino Diego Schwartzman, que nas últimas três edições do torneio francês nunca foi eliminado antes dos oitavos.

O português acabou por perder em três sets com os parciais de 6-7 (3-7), 4-6 e 3-6 em 2 horas e 32 minutos.

De notar que o atleta luso, na primeira ronda, tinha eliminado o norte-americano John Isner, atleta cuja melhor classificação foi oitavo no ranking mundial.

Em declarações recolhidas por Maria Paula Carvalho, Nuno Borges analisou a derrota na segunda ronda e fez um balanço da primeira parte da temporada.

RFI: Que análise podemos fazer do jogo frente a Diego Schwartzman?

Nuno Borges: Para além de ténis e tudo isso, apresentei-me em condições físicas que eu não estava assim tão à espera. Não joguei tantos jogos a melhor de cinco sets (ndr: primeira ronda frente a John Isner) e achei que iria recuperar melhor do que recuperei. De certa maneira também foi desacreditando ao longo do jogo que poderia ganhar. De certa maneira não estive à altura do desafio e é pensar agora no que poderia ter feito melhor. Mas acho que tudo está numa melhor preparação para a próxima vez e há que seguir. Não poderia ter feito muito diferente, já pensei nisso, mas poderia ter é jogado um bocadinho melhor. Se calhar arrancar com um set a zero, aliás senti que estive por cima nesse primeiro set. Mas houve muitos altos e baixos no meu nível, às vezes até me perdi. Também posso dizer que estava um bocadinho de calor, sol a bater, e eu a ver aquilo a complicar. De certa maneira derrotei-me a mim mesmo. Tenho que aprender com a experiência.

RFI: Não recuperou bem depois do triunfo na primeira ronda frente a John Isner em 5 sets?

Nuno Borges: Eu até recuperei bastante bem das dores musculares. Tive dois dias leves antes do jogo, até nem quis treinar muito para estar a 100% para hoje, mas não consegui. E realmente apenas testando durante o jogo é que começo a aperceber-me como me sinto, quer dizer um pouco menos activo, a custar um bocadinho a cair no serviço. Fiquei ali com uma outra mazela, nada sério, mas fiquei muito aquém daquilo que eu queria estar numa ronda destas, num torneio destes.

RFI: Venceu o Diego Schwartzman em piso rápido este ano, em Março, no torneio norte-americano Arizona Tennis Classic em Phoenix, o que mudou?

Nuno Borges: Acho que o Diego em terra é um bocadinho diferente. As condições da terra batida até estavam boas, não achei que o terreno estava lento. Estas bolas não são as mais rápidas, mas as trocas de bola são muitas. As bolas aguentam-se bastante bem durante esse tempo. Eu não servi bem e não aproveitei aquilo que eu poderia ter aproveitado logo à partida. Depois apercebi-me que do fundo do campo ele estava confortável. Não é que as bolas dele magoassem muito, mas, ao longo da duração do encontro, começaram a pesar cada vez mais. E eu a cometer cada vez mais erros, e fisicamente menos disponível para estar bem na bola, pronto esses detalhes. Ele aproveitou bem a situação. No piso rápido quando o derrotei estávamos com outras condições, era a primeira ronda, eu estava a 100%, e nessa altura fiz um bom jogo.

RFI: Que balanço podemos fazer da época da terra batida?

Nuno Borges: É difícil, é duro. Eu gostava de poder ter feito meias, e ganhar aquela confiança que se calhar se ganha num ‘Challenger’ (ndr: torneios abaixo dos Grand Slams e dos ATP's) ter tido porque apesar do nível ser mais fácil, mesmo se não é assim tão mais fácil esses torneios, obviamente que ganhar jogos dá muita confiança. Chegar às fases finais também sabe bem e nos Grand Slams todos os jogos são finais até na primeira ronda. Aqui em Roland-Garros, frente ao Isner na primeira ronda, eu não pensei na segunda ronda, eu dei mesmo tudo o que tinha. E paguei o preço. Acho que nesta temporada saquei muitas boas vitórias, sinto que o meu nível está a melhorar, agora para os Grand Slams ainda não estou preparado para ganhar um torneio destes. E mesmo os ATP’s, apesar de serem a melhor de três, sinto que estou um bocadinho longe. Mas sinto que a melhor de três sets, ao contrário de cinco nos Grand Slams, pode acontecer algumas coisas algo inesperadas, principalmente no piso rápido, talvez não tanto na terra batida. Se calhar o meu jogo não paga tanto nesta superfície. Eu tenho vindo a criar algumas armas até para este piso, terra batida, e sinto-me cada vez mais confortável, sobretudo disputando este tipo de jogos, competitivos e mais desafiantes, que me fazem crescer também.

Nuno Borges, tenista português 02-06-2023

Nuno Borges, tenista português. © Pierre René-Worms

