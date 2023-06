Ténis: Francisco Cabral e Rafael Matos apuraram-se para a 3ª ronda em Roland-Garros

Ténis

O português, Francisco Cabral, que faz dupla com o brasileiro Rafael Matos, apurou-se para a terceira ronda de pares em Roland-Garros, o torneio parisiense de ténis.

Publicidade Continuar a ler

No ‘court’ 9, o português Francisco Cabral e o brasileiro Rafael Matos derrotaram o australiano Max Purcell e o norte-americano Ben Shelton na segunda ronda do torneio de pares em dois sets com os parciais de 6-3 e 6-0 em apenas 1 hora e 10 minutos.

No fim do encontro, em entrevista à RFI, Francisco Cabral e Rafael Matos admitiram que o objectivo é ir ainda mais longe na prova.

Na terceira ronda do torneio francês, a dupla luso-brasileira vai medir forças com a dupla composta pelo croata Ivan Dodig e pelo norte-americano Austin Krajicek, quarta cabeça-de-série na prova.

Recorde-se que na primeira ronda, no ‘court’ 5, o português Francisco Cabral e o brasileiro Rafael Matos derrotaram os australianos Rinky Hijikata e Jason Kubler em dois sets com os parciais de 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5) em 1 hora e 58 minutos.

Francisco Cabral (esquerda) e Rafael Matos (direita) jogam juntos em Roland-Garros. © Pierre RENE-WORMS/RFI

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro