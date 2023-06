Ambiente

175 países decidem em Paris desenhar um "projecto zero" para acabar com o plástico

A Cimeira do Plástico que decorria desde segunda-feira na UNESCO, em Paris, terminou na noite de sexta-feira com um acordo entre 175 países para a criação de um "projecto zero", ou seja um tratado que visa restringir a utilização de plástico no Mundo.

La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes. AP - Aurelien Morissard

Texto por: RFI