Manifestação contra a reforma do sistema de pensões

França

Em França, após cinco meses de mobilização contra a reforma das pensões, os sindicatos apelaram para um décimo quarto dia de manifestação, enquanto os primeiros decretos de aplicação da lei ora promulgada acabam de ser publicados e, uma tentativa de revogação na Assembleia parece mal encaminhada.

Publicidade Continuar a ler

Antes da sua última manifestação como lider da CFDT, Laurent Berger saudou a "mobilização ainda considerável" desta terça-feira dia 6 de Junho, volvidos cinco meses de luta.

Apelando aos sindicatos que exerçam igualmente todo o seu peso no quadro de outros assuntos por vir, o sindicalista declarou que "o jogo estava a chegar ao fim" e que, embora esta 14a jornada de mobilização seja evidentemente a última contra a reforma das pensões nesse formato, ela deverá servir para mostrar a força do movimento sindical para enfrentar os desafios que se avizinham, acrescentou ainda Laurent Berger, antes do início da manifestação em Paris.

"Queremos verdadeiras negociações", reforçou a número um da CGT, Sophie Binet, ao seu lado, evocando também as "portarias Macron" sobre o código do trabalho e a "igualdade de género".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro