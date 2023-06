Ténis: Beatriz Haddad Maia nos quartos, Francisco Cabral eliminado

Ténis

A segunda semana do torneio parisiense de ténis, Roland-Garros, começou com apenas a presença de uma atleta lusófona: Beatriz Haddad Maia nas femininas que alcançou o apuramento para os quartos-de-final.

Publicidade Continuar a ler

Os atletas lusófonos têm ficado pelo caminho a cada dia que passa em Roland-Garros, no entanto ainda há um representante brasileiro nos singulares.

Recorde-se que o brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado na primeira ronda, o português Nuno Borges ficou pelo caminho na segunda ronda, na vertente masculina, enquanto o brasileiro Thiago Seyboth Wild não conseguiu ultrapassar a terceira ronda.

Thiago Seyboth Wild, que tinha eliminado na primeira ronda o n°2 mundial o russo Daniil Medvedev, perdeu na terceira ronda frente ao japonês Yoshihito Nishioka em cinco sets com os parciais de 6-3, 6-7 (8-10), 6-2, 4-6 e 0-6.

Beatriz Haddad Maia nos quartos

A brasileira Beatriz Haddad Maia atingiu pela primeira vez na carreira os quartos-de-final de um Grand Slam.

Desde 1968, nunca uma atleta brasileira tinha atingido os quartos-de-final de um Grand Slam.

Para chegar aos quartos, Beatriz Haddad Maia eliminou a espanhola Sara Sorribes Tormo em três sets com os parciais de 6-7 (3-7), 6-3 e 7-5 em 3 horas e 51 minutos.

Nos quartos, a tenista brasileira vai defrontar a tunisina Ons Jabeur.

Francisco Cabral eliminado nos pares

No ‘court’ 7, o português Francisco Cabral e o brasileiro Rafael Matos perderam frente ao croata Ivan Dodig e ao norte-americano Austin Krajicek na terceira ronda do torneio de pares em três sets com os parciais de 7-6 (7-3), 4-6 e 5-7 em 2 horas e 59 minutos.

Foi a primeira vez que Francisco Cabral atingiu a terceira ronda de um Grand Slam, depois de no ano passado ter caído na segunda ronda de Wimbledon na Inglaterra e do US Open nos Estados Unidos.

Francisco Cabral igualou o melhor resultado português no torneio de Roland-Garros entre todas as variantes e quadros. O atleta luso repetiu as campanhas de João Sousa em 2014 e em 2018, igualmente em pares masculinos, e de Michelle Larcher de Brito nos singulares femininos, em 2009.

O português Francisco Cabral (direita) e o brasileiro Rafael Matos (esquerda) jogam juntos em Roland-Garros. © Pierre RENE-WORMS/RFI

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro