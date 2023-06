Emmanuel Macron fala sobre o estado de saúde das vítimas em Annecy

França

O presidente da República, Emmanuel Macron, deslocou-se hoje a Annecy, palco ontem de um ataque visando nomeadamente quatro crianças de tenra idade, e que provocou ao todo seis feridos. O suspeito, um refugiado sírio que obteve na Suécia o estatuto de refugiado, está a ser ouvido pela polícia. Emmanuel Macron fez questão em dar os parabéns aos socorristas pela pronta intervenção, dizendo-se orgulhoso pelo que eles fizeram.

“Cumpriram o vosso dever. Mas ao fazê-lo fizeram muito mais do que isso. E isso deixa-me extremamente orgulhoso. Testemunharam de uma França que salva, que intervém, que detém, que vai à procura da verdade, que cuida, e acompanha, com eficácia e humanidade… este é o rosto que deram da França e é aquele em que acreditamos. E que justifica aqui onde nos encontramos do nosso comprometimento em prol disso mesmo.”

Emmanuel Macron, presidente francês, 09/06/2023

Das quatro crianças feridas, uma é britânica e a outra holandesa. Com idade entre 22 e 36 meses, as crianças foram transferidas para Genebra e Grenoble após os primeiros socorros no local. Entre as vítimas adultas encontra-se um cidadão português de 72 anos, confirmou esta sexta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, em comunicado.

Sobre o estado de saúde das vítimas, o presidente francês mencionou nomeadamente o caso da jovem britânica que está “acordada” e “vê televisão”. Em relação à “pequena holandesa, hospitalizada em Genebra, as coisas estão melhores”, detalhou. Quanto ao português gravemente ferido, este "também está acordado", confirmou o chefe de Estado.

Emmanuel Macron confirmou as palavras de ontem, quando denunciou um "ataque de covardia absoluta", reiterando que “atacar crianças é um acto bárbaro”.

Um jovem acende velas no parque infantil dos "Jardins de l'Europe" em Annecy, nos Alpes franceses, a 8 de Junho de 2023, na sequência de um esfaqueamento em massa no parque da cidade. AFP - OLIVIER CHASSIGNOLE

Detido instantes após o crime, o perpetrador de nacionalidade síria de 31 anos, chamado Abdelmassih H., foi submetido a um exame psiquiátrico e teve a sua custódia policial decretada. Desde então, o seu comportamento tem questionado os investigadores. De acordo com as autoridades o homem não estava sob o efeito de álcool e nem de outras substâncias quando foi detido, mas estava "muito agitado" durante os interrogatórios.

O perito psiquiátrico que pôde examiná-lo considerou o seu estado compatível com a custódia policial, e a medida foi prorrogada por 24 horas - conforme autorizado por lei - pela procuradora de Annecy, Line Bonnet-Mathis. Os investigadores beneficiam assim de tempo adicional, até ao final da manhã deste sábado, antes de Abdalmasih H. ser apresentado a tribunal, com vista à abertura do processo.

Desconhecido pelos serviços de inteligência, sem domicílio fixo e sem histórico psiquiátrico, Abdelmassih H. chegou a França no outono de 2022 após abandonar a sua família na Suécia. Casado e pai de uma criança de três anos, o agressor viveu dez anos na Suécia onde recebeu o estatuto de refugiado em 2003.

Estando a viver de maneira regularizada em França, Abdelmassih voltou a fazer um pedido de asilo em Novembro de 2022, tendo recebido uma resposta negativa quatro dias antes do ataque.

