Alexandre Cavalcanti: «O Nantes quer levar mais um título para casa»

Andebol

Neste sábado decorre a final da Taça de França masculina de andebol em Paris, no Ginásio Accor Arena, entre o Nantes e o Montpellier.

Durante este fim-de-semana os dois últimos troféus vão ser atribuídos: a Taça de França feminina e masculina.

Na vertente feminina, o Metz, que já venceu 10 vezes a prova, vai medir forças com o Paris 92, que nunca conquistou o troféu.

Na vertente masculina, o Nantes vai defrontar o Montpellier. O Nantes vai tentar alcançar a segunda Taça da sua história, enquanto o Montpellier quer alcançar o 14° título na prova, um recorde que já detém com 13 troféus conquistados, à frente do Paris Saint-Germain com apenas seis.

Recorde-se que no campeonato, o Paris Saint-Germain sagrou-se pela décima vez campeão de França. Os parisienses terminaram no primeiro lugar com 54 pontos, à frente do Montpellier com 52 e do Nantes com 50. Em menos de uma semana decorreram as duas últimas jornadas. O jogo decisivo para o título foi entre o Nantes e o Paris Saint-Germain. Os parisienses, em casa no Ginásio Pierre de Coubertin, venceram por 35-32.

Em entrevista à RFI, Alexandre Cavalcanti, internacional luso do Nantes, admitiu que a derrota no campeonato deixou um sabor amargo, mas que a equipa vai lutar para arrecadar a taça de França.

RFI: O que podemos dizer sobre esta derrota frente ao PSG?

Alexandre Cavalcanti: É muito frustrante porque faltavam dois jogos para sermos campeões e tínhamos de ganhar frente ao PSG. Lutamos até ao final, e perdemos apenas por três, foi quase… Tivemos dentro da partida durante quase todo o jogo. Apenas nos instantes finais fizemos alguns erros e acabamos por perder.

RFI: A primeira parte fez a diferença? Três golos de atraso 19-16…

Alexandre Cavalcanti: Não porque durante a segunda parte até estivemos à frente no marcador. Tivemos todo o jogo em cima do PSG. Foi pena os minutos finais mesmo. Esses erros custaram caro.

RFI: Perder na penúltima jornada do campeonato, deixa um sabor amargo?

Alexandre Cavalcanti: Claro que sim porque o Nantes nunca foi campeão. Era uma oportunidade única para nós. Foi quase… e agora não podemos fazer nada. Agora é acabar bem e temos ainda uma Taça para vencer.

RFI: O balanço do campeonato é positivo? 3° lugar…

Alexandre Cavalcanti: Pergunta difícil. Nós demos tudo para estar na luta até ao fim para conquistar o campeonato, até à penúltima jornada a lutar pelo título. Então não sei dizer, não sei responder a essa pergunta.

RFI: Será fácil motivar a equipa para a Taça?

Alexandre Cavalcanti: Claro que sim porque uma Taça é sempre uma Taça! O Nantes não tem muitos títulos conquistados. É importante entrarmos bem nesse jogo. Queremos levar mais um título para casa.

Alexandre Cavalcanti, andebolista português 09-06-2023

Alexandre Cavalcanti, internacional português do Nantes. © AFP - OLE MARTIN WOLD

