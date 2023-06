Pedro Portela: «Nantes quer vencer a Taça de França de andebol»

Andebol

Neste sábado decorre a final da Taça de França masculina de andebol em Paris, no Ginásio Accor Arena, entre o Nantes e o Montpellier.

Publicidade Continuar a ler

Durante este fim-de-semana os dois últimos troféus vão ser atribuídos: a Taça de França feminina e masculina.

Na vertente feminina, o Metz, que já venceu 10 vezes a prova, vai medir forças com o Paris 92, que nunca conquistou o troféu.

Na vertente masculina, o Nantes vai defrontar o Montpellier. O Nantes vai tentar alcançar a segunda Taça da sua história, enquanto o Montpellier quer alcançar o 14° título na prova, um recorde que já detém com 13 troféus conquistados, à frente do Paris Saint-Germain com apenas seis.

Recorde-se que no campeonato, o Paris Saint-Germain sagrou-se pela décima vez campeão de França. Os parisienses terminaram no primeiro lugar com 54 pontos, à frente do Montpellier com 52 e do Nantes com 50. Em menos de uma semana decorreram as duas últimas jornadas. O jogo decisivo para o título foi entre o Nantes e o Paris Saint-Germain. Os parisienses, em casa no Ginásio Pierre de Coubertin, venceram por 35-32.

Em entrevista à RFI, Pedro Portela, internacional português do Nantes, abordou a derrota com o PSG e fez uma antevisão da final.

RFI: Que análise podemos fazer da derrota frente ao PSG?

Pedro Portela: Sabíamos que ia ser muito difícil. No primeiro tempo, é verdade que estivemos atrás no marcador. Conseguimos recuperar, entramos bem na segunda parte, e conseguimos mantermo-nos no jogo. Houve dois minutos para um lado, depois não houve dois para o outro, houve sete metros para uns, e não houve para outros. Conseguimos no entanto estar sempre na luta no jogo, mesmo jogando com menos um jogador. No final a decisão acabou por ser nos pequenos erros no money time, onde eles aproveitaram os nossos erros, mesmo se nós tivemos com menos um jogador nos minutos finais. É assim, agora há que continuar. Para mim esta equipa do Nantes vai fazer coisas bonitas no futuro. Hoje mostrámos muita qualidade, mostrámos que somos uma grande equipa, e podem esperar que vamos mostrar o mesmo carácter e determinação em Bercy para a final da Taça que queremos vencer, queremos levar a Taça para Nantes. Pela época que fizemos, acho que merecemos uma recompensa e essa Taça será uma recompensa para nós, para o clube e para os adeptos.

RFI: A primeira parte fez a diferença?

Pedro Portela: Não porque entramos melhor na segunda parte, conseguimos empatar rapidamente, e até forçamos o Paris a pegar num time-out. Isto é o andebol. Podes ter três pontos e atraso, podes estar empatado, podes ter três pontos de vantagem, acontece. Recuperamos bem na segunda parte, estivemos sempre na luta e a diferença foi no money time na segunda parte apenas.

RFI: Com que sentimento se sai deste jogo?

Pedro Portela: Acho que hoje a diferença já não é igual. Apesar da diferença de orçamento e do PSG ter muito mais dinheiro do que o Nantes, acho que mostramos que temos muita qualidade e é uma equipa jovem com muita qualidade. Isso está à vista. A diferença é pouca agora, é quase ele por ele entre os clubes de topo em França neste momento.

RFI: O Paris é um justo vencedor?

Pedro Portela: Claro que sim. Quando um clube é campeão, é porque é um justo vencedor.

RFI: Agora a Taça?

Pedro Portela: Vamos dar tudo para ganhar. Ganhámos a Supertaça este ano já, mas queremos agora vencer a Taça de França, não queremos mais nada agora.

Pedro Portela, andebolista português 09-06-2023

Pedro Portela (direita), internacional português. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro