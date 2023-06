Futebol: Kylian Mbappé até 2024 no Paris Saint-Germain?

Futebol

Durante o Verão de 2022, o avançado francês Kylian Mbappé renovou até 2025 com o Paris Saint-Germain, pelo menos foi anunciado pelo clube parisiense, mas afinal não era bem assim, o último era em opção e a estrela francesa acaba de recusar esse ano adicional.

Uma bomba mediática acabou por cair em Paris na segunda-feira 12 de Junho, e confirmado nesta terça-feira: Kylian Mbappé confirmou que tem contrato com o Paris Saint-Germain até Junho de 2024.

Soluções para o PSG?

Há um ano atrás, a luta foi intensa entre o Paris Saint-Germain e o Real Madrid para contratar o avançado francês. Os madrilenos queriam o jogador livre, sem pagar nenhuma indemnização, enquanto os parisienses desejavam renovar com a figura de proa da equipa.

O PSG ganhou a luta, oferecendo com um salário astronómico, que deverá andar a rondar os 100 milhões de euros, contando com prémios e não apenas a remuneração mensal.

Kylian Mbappé assinou até Junho de 2025, pelo menos a comunicação dos parisienses anunciou essa data e os adeptos estavam assegurados de contar três anos com o avançado francês.

Pelo menos foi o que pensaram. Durante as últimas semanas, rumores afirmavam que o contrato de Mbappé era de dois anos mais um em opção que ele próprio tinha de activar.

Alguns dias depois, soube-se que essa opção tinha de ser activada até dia 31 de Julho. Caso contrário o contrato acabava em Junho de 2024.

O avançado francês não perdeu tempo e a 12 de Junho, mais de um mês antes da data prevista, enviou uma carta ao Paris Saint-Germain afirmando que não iria exercer essa cláusula.

Em comunicado enviado à AFP, Agência Francesa de Imprensa, Kylian Mbappé recordou o que ocorreu em 2022:

«A direcção do clube, encarregada da renovação» do jogador foi informada a «15 de Julho de 2022 da decisão», de não ir além de 2024 e carta tem «por objectivo confirmar o que tinha sido acordado oralmente».

O avançado francês prosseguiu: «Kylian Mbappé e os seus achados nunca falaram novamente com o clube sobre esse assunto durante o ano, excepto há 15 dias para anunciar o envio da missiva. Nenhuma renovação de contrato foi evocada. Após ter afirmado publicamente nestas últimas semanas que ele seria parisiense na próxima temporada, Kylian Mbappé não pediu para sair durante este Verão, apenas confirmou ao clube que não iria activar o ano suplementar que esta no seu contrato».

Por fim o clã Mbappé não entende como «a carta foi divulgada aos meios de comunicação e que essas conversas foram divulgadas publicamente para atingir a imagem do jogador e ao bom entendimento com o clube».

Kylian Mbappé, internacional francês. © AP - Thibault Camus

Novela Mbappé, Parte 2?

Estas declarações colocam o Paris Saint-Germain numa encruzilhada com apenas três soluções à vista:

O Paris Saint-Germain pode vender o jogador durante este Verão e recuperar dinheiro com a transferência, ou então os parisienses podem conservar o avançado francês e deixá-lo sair livre no próximo Verão.

Por último, o clube da capital francesa pode tentar renovar mais uma vez com o avançado Kylian Mbappé, tentando estender o vínculo para além de 2024, o que significa que haverá novas negociações entre as duas partes.

Certo no Paris Saint-Germain é que este Verão não vai ser de todo tranquilo. O espanhol Sergio Ramos e o argentino Lionel Messi já deixaram o clube, livres, o avançado brasileiro Neymar está na lista das transferências da equipa parisiense, e agora Kylian Mbappé que não quer ir para além da próxima temporada.

Isto sem falar do treinador, visto que Christophe Galtier deverá ser despedido e um novo técnico deverá ser contratado.

Sem esquecer o caso Sergio Rico: o guarda-redes espanhol Sergio Rico continua sedado e em estado grave, quinze dias após ter sofrido um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda de cavalo.

Sergio Rico, de 29 anos, sofreu um acidente com um cavalo a 28 de maio, que o levou a ser evacuado, com prognóstico reservado, para o hospital de Sevilha.

No dia anterior ao acidente, Sergio Rico esteve no banco de suplentes do PSG no empate 1-1 em Estrasburgo, que permitiu ao emblema da capital francesa assegurar o 11° título de campeão. Após o encontro, o jogador viajou para El Rocío, onde sofreu a queda.

O Verão não será de todo tranquilo para a equipa da capital francesa.

Paris Saint-Germain arrecadou o título de Campeão de França. © AFP - FRANCK FIFE

