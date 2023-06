Paris celebra tecnologias de ponta na feira VivaTechnology

França

Paris – Até dia 17 de Março o mundo das novas tecnologias tem encontro em Paris na feira VivaTechnology. A Coreia do Sul é o país convidado, mas Senegal, África do Sul, Costa do Marfim ou Tunísia, por exemplo, do continente africano, também marcam presença. Os desafios climáticos, a inteligência artificial são alguns dos desafios tecnológicos do sector.

Decorre em Paris até este sábado a feira VivaTechnology sobre tecnologias de ponta. O AICEP e a Startup Portugal marcam presença no evento. Joana Martins, gestora de mercados do AICEP (Agência de investimentos e comércio externo) Portugal Global, admite a importância de promover os talentos e o know how do país no mundo.

"Apesar de sermos [Portugal] um país pequeno nós temos muito para mostrar, temos muita tecnologia e inovação para mostrar ao mundo. Somos um país [Portugal] que está sempre a inovar (...) O ecossistema e as cabeças pensantes [em Portugal] " estariam por detrás do sucesso dos nómadas digitais, segundo Joana Martins, que têm colocado Lisboa ou a Madeira ente os destinos mais cobiçados do mundo desde a pandemia para um trabalho remoto.

Ela salienta o facto, também de várias startup lusas "pegarem em coisas tipicamente portuguesas e as lançarem para o mundo", é o caso da CorkBrik, assente em legos feitos de cortiça, uma das principais matérias primas de Portugal, legos, pois, que prometem revolucionar a forma de conceber todo o tipo de espaços.

Joana Martins, AICEP, sobre Portugal no VivaTechnology

Miguel Reynolds Brandão, fundador da empresa CorkBrik, presente em 30 países, dá-nos conta de uma forma astuciosa de revolucionar o nosso espaço através de legos em cortiça.

"É um lego que tem apenas sete formas diferentes, começa num cubo de 20 cm de cortiça. Nós conseguimos construir construir o que quisermos, no espaço onde estamos. Podemos ser, pela primeira vez na história arquitectos do nosso próprio espaço. É um sistema muito simples, tão simples que não precisa sequer de um manual, não precisa de ferramentas, não precisa de colas. "

Miguel Reynolds Brandão sobre a CorkBrik

Miguel Reynolds Brandão comentando o tema da inteligência articial que domina, actualmente, os debates alega que tal não o assusta, apelando, porém, ao bom senso.

"Sou aberto, sempre, a tudo o que seja útil e que nos possa vir a trazer uma vida melhor (...) cabe-nos a nós usar a tecnologia de forma construtiva, que nos permita criar um mundo melhor e não nos autodestruirmos. "

