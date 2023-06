Manifestações

ONU denuncia "falta de moderação no uso da força contra manifestantes franceses"

As Nações Unidas publicaram esta quinta-feira, 15 de Junho, um relatório no qual apontam a "falta de moderação no uso da força contra manifestantes franceses". “Qualquer estratégia de policiamento deve respeitar os princípios de proporcionalidade”, alertam os sete autores do relatório, mandatados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Polícias da unidade policial francesa BRAV-M carregam um manifestante durante a manifestação do dia do Trabalhador, em Paris, 2023. REUTERS - BENOIT TESSIER

Texto por: Lígia ANJOS

Publicidade Continuar a ler O documento refere-se às recentes manifestações contra a reforma das pensões. "Qualquer estratégia de policiamento deve respeitar os princípios de proporcionalidade", defendem os sete especialistas mandatados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. Os autores do relatório apontam "a falta de moderação no uso da força contra manifestantes", que exigem participar nas decisões políticas do país. Os especialistas condenam o recurso à brigada de repressão de acção violenta motorizada, o uso de granadas ou mesmo ao disparo de balas de defesa, conhecido como LBD, lembrando que a França é o único país europeu a recorrer a estes instrumentos para manter a ordem em protestos de rua. Por outro lado, o relatório também relata actos de violência cometidos por manifestantes contra membros das forças de segurança, acrescentando que "tanto o número de feridos registados como a gravidade da violência denunciada são alarmantes". Esta não é a primeira vez que as Nações Unidas pedem à França para que a autoridades respeitem as obrigações e normas internacionais previstas para proteger os manifestantes. A última vez aconteceu em 2019, durante as manifestações dos coletes amarelos.