Futebol: França invencível no apuramento para o Euro 2024

Futebol

Quatro jogos, quatro vitórias e nenhum golo sofrido para a França que continua imparável na fase de grupos de apuramento para a fase final do Euro 2024 que vai decorrer na Alemanha.

Publicidade Continuar a ler

Nesta segunda-feira, 19 de Junho, no Stade de France, na Região Parisiense, a Selecção francesa encerrou a temporada 2022/2023 com um triunfo suado frente aos gregos por 1-0.

Primeira parte sob protestos

Os franceses rapidamente tomaram conta do jogo e pressionaram os gregos para tentar abrir o marcador, no entanto as ofensivas esbarravam contra uma defesa impenetrável.

A França não desistia e até contestava as decisões tomadas pelo árbitro espanhol Mateu Lahoz, que apitava pela última vez na sua carreira. Kylian Mbappé, e os seus colegas de equipa, pediram nada menos do que três grandes penalidades a favor dos franceses após presumíveis faltas sobre a estrela gaulesa.

Os ‘Bleus’ - Azuis - começavam a enervar-se e o encontro ficou tenso ainda na primeira parte com protestos e empurrões entre os jogadores.

A libertação veio de Mbappé

A segunda parte seguia o mesmo rumo. Os franceses a protestar e os gregos a defender.

Isto até que, aos 50 minutos, o defesa grego Kostas Mavropanos desse um pontapé na cara do luso-francês Antoine Griezmann na área. Grande penalidade e…. amarelo para o defesa helénico.

Kylian Mbappé falhou a primeira tentativa com uma grande defesa do guarda-redes do Benfica, Odysseas Vlachodimos.

No entanto, o árbitro espanhol considerou que um jogador grego entrou na área antes do remate do avançado francês.

Na segunda tentativa, Kylian Mbappé abriu o marcador para a selecção gaulesa.

A vencer por 1-0, a França não corria riscos visto que os gregos eram inofensivos. Aliás a Grécia vai ficar reduzida a dez, aos 69 minutos, após a expulsão com um vermelho directo mostrado a Kostas Mavropanos por ter cometido uma falta sobre Randal Kolo Muani que estava isolado perante o guarda-redes Odysseas Vlachodimos.

Os franceses venceram por 1-0 a Grécia e mantêm-se no primeiro lugar no Grupo B com 12 pontos em quatro jogos, à frente da Grécia com 6 em três partidas, da Irlanda e dos Países Baixos ambos com três pontos, mas respectivamente com três e dois encontros realizados. No último lugar está Gibraltar que ainda não pontuou em quatro jogos e não marcou nenhum tento.

A França, para além de liderar o agrupamento, apontou nove golos e não sofreu nenhum, situação que partilha com a Sérvia, a Hungria… e Portugal.

Na quinta jornada, a 7 de Setembro, a selecção gaulesa recebe a República da Irlanda no Parque dos Príncipes em Paris.

Kylian Mbappé, estrela da Selecção Francesa. © AFP - FRANCK FIFE

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro