Explosão no centro de Paris: inquérito aberto para apurar as causas

Uma forte explosão ocorreu na tarde de quarta-feira no centro de Paris. O impacto da explosão causou um incêndio de grandes proporções que provocou o desabamento de um edifício. De acordo com a polícia de Paris, cerca de 50 pessoas resultaram feridas. Uma investigação foi aberta para apurar as causas da explosão.

Uma violenta explosão ocorreu na tarde desta quarta-feira na Rue Saint-Jacques, situada no 5° distrito, onde se encontra o Bairro Latino. O acontecimento teve lugar por volta das 16h55 do horário local quando uma forte explosão atingiu a Paris American Academy, uma escola de moda e arquitectura, dando início a um grande incêndio que forçou a evacuação do local.

Durante uma conferência de imprensa, o Procurador-Geral da Polícia, Laurent Nuñez, declarou que o incêndio “está contido”, e que cerca de 270 bombeiros chamados ao local impediram o alastramento do fogo a edifícios contíguos que ficaram danificados pelo impacto da explosão, nomeadamente o Hospital Val-de-Grâce, imóvel histórico da capital francesa.

O vice-presidente da autarquia parisiense, Edouard Civel, avançou que se terá tratado de uma “fuga de gás", mas as autoridades permanecem cautelosas sobre as causas deste acontecimento.

O balanço provisório estabelecido pela polícia de Paris nesta quinta-feira indica que cerca de 50 pessoas resultaram feridas na sequência desta explosão, dentro das quais seis encontram-se em estado de “emergência absoluta” com prognóstico vital comprometido, e uma pessoa permanece desaparecida. O órgão público teme que o número de vítimas ainda possa aumentar.

Na manhã desta quinta-feira o perímetro de segurança instalado no local foi reduzido. Barricadas montadas na rue Saint-Jacques, em frente à residência estudantil da Maison des Mines, afastam curiosos e jornalistas do prédio desabado em frente ao qual se amontoam escombros. Nenhum veículo de emergência está presente na rua, apenas uma lança de água é accionada intermitentemente pelos bombeiros para regar as ruínas do prédio destruído. As lojas da rua voltaram a abrir e as pessoas começam a circular gradualmente.

Uma célula de crise foi instaurada e a presidente da Câmara, Anne Hidalgo, dirigiu-se ao local. “Foi aberto um centro de acolhimanto de acolhimento na Câmara Municipal do 5° distrito para acolher, atender e informar as vítimas e os habitantes afectados”, indicou.

O Presidente francês Emmanuel Macron, que falava na abertura dos concertos oferecidos no Eliseu para a Fête de la Musique, deixou "uma palavra para todas as vítimas e suas famílias que vivem em angústia" e agradeceu aos “serviços de emergência mobilizados".

