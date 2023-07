Ciclismo

Ciclismo: Adam Yates venceu 1ª etapa da Volta a França à frente de… Simon Yates

A 110ª edição da Volta a França em bicicleta arrancou neste sábado em Bilbau, em Espanha, com o triunfo do britânico Adam Yates (UAE Team Emirates) que terminou à frente do irmão gémeo Simon Yates (Team Jayco AlUla).

Adam Yates venceu 1ª etapa da Volta a França à frente de… Simon Yates. © AFP / THOMAS SAMSON

Texto por: Marco Martins

Publicidade Continuar a ler A primeira etapa decorreu à volta de Bilbau, em território basco, em Espanha, numa distância de 182 quilómetros. Cinco subidas, inclusive uma de segunda categoria, estavam no percurso e acabaram por ser decisivas. Nos últimos quilómetros da etapa, os irmãos gémeos atacaram e resistiram à perseguição da equipa Jumbo Visma do vencedor do ano passado Jonas Vingegaard. Nos últimos metros, foi Adam Yates que acabou por levar a melhor sobre o irmão gémeo. Um triunfo que permite a Adam Yates vestir a camisola amarela. Nesta 1ª etapa, Adam Yates venceu com 4 segundos de vantagem em relação ao irmão gémeo Simon Yates, e 12 segundos de vantagem em relação ao esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), um dos favoritos da prova. O outro favorito, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ficou a 12 segundos mas terminou apenas no 9° lugar na etapa inaugural. Na geral, com as bonificações na chegada, Adam Yates possui 8 segundos de vantagem em relação ao irmão gémeo Simon Yates, e 18 segundos de vantagem em relação ao esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), um dos favoritos da prova. O outro favorito, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ocupa o 9° posto na geral a 22 segundos de Adam Yates. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ciclista esloveno. © AFP - ERIC LALMAND Portugueses longe dos primeiros lugares, Enric Mas primeiro ciclista a desistir Há três ciclistas portugueses nesta edição do ‘Tour’: Nelson Oliveira vai participar pela 7ª vez, Ruben Guerreiro vai estar presente pela 3ª vez, enquanto para Rui Costa será a 11ª participação. Nelson Oliveira, de 34 anos, e Ruben Guerreiro, de 28 anos, são colegas de equipa e representam os espanhóis da Movistar, enquanto Rui Costa veste as cores da equipa belga Intermarché-Circus-Wanty. Destes três ciclistas, apenas Rui Costa, de 36 anos, venceu etapas em França, tendo conquistado três etapas: duas em 2013 e uma em 2011. De referir que na primeira etapa, Nelson Oliveira ficou no 63° lugar a 4 minutos e 59 segundos do vencedor, enquanto Rui Costa foi 80° a 8 minutos e 36 segundos, e Ruben Guerreiro terminou no 86° posto a 9 minutos e 42 segundos de Adam Yates. De notar que um ciclista já desistiu, o espanhol Enric Mas da equipa Movistar, após uma queda no fim da etapa. Foi o primeiro ciclista a desistir na prova. A segunda etapa decorre entre as cidades de Vitoria-Gasteiz e de San Sebastián numa distância de 208,9 quilómetros. Nelson Oliveira, ciclista português da Movistar. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe toda a actualidade internacional fazendo download da aplicação RFI