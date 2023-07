Manifestações em França: família e amigos despedem-se de Nahel

França

Quatro dias após a sua morte, o funeral de Nahel – o jovem de 17 anos que foi morto por um agente da polícia na terça-feira – teve lugar neste sábado. A cerimónia começou esta manhã, na agência funerária de Nanterre, num "ambiente muito tenso", segundo constataram jornalistas da Agência France Presse (AFP) presentes no local. Não obstante o funeral decorreu sem distúrbios.

Uma mulher agita uma faixa onde se lê "Justiça para Nahel" enquanto carros ardem na rua no final de uma marcha de comemoração de um condutor adolescente morto a tiro pela polícia nos subúrbios de Nanterre, em Paris.

Muitas pessoas vieram prestar a sua homenagem ao jovem numa cerimónia que a família quis que fosse o mais íntima possível. Em comunicado, os advogados da família de Nahel pediram aos jornalistas para não assistirem ao funeral, a fim de evitar qualquer "interferência mediática".

O carro funerário deixou a casa funerária por volta das 12 horas. A cerimónia fúnebre foi então marcada para a mesquita Ibn Badis em Nanterre, de onde o jovem era originário, seguida do enterro no cemitério de Mont-Valérien.

Para esta noite, as autoridades temem que a violência aumente. Ainda antes do funeral, o ministro do interior, Gérald Darmanin, anunciou a mobilização de "unidades mais especializadas", tropas de elite da polícia e da gendarmaria.

Devido ao potencial de aumento do caos urbano vivido em França, o presidente francês, Emmanuel Macron, teve de adiar a sua visita de Estado à Alemanha.

