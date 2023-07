França: quinta noite de manifestações com ligeira redução da violência urbana

França

Em França a quinta noite consecutiva de manifestações, que ocorreu de sábado para domingo, registou uma queda da violência e do número de detenções. O jovem Nahel Merzouk foi enterrado no dia de ontem em Nanterre. O balanço do Ministério do Interior constata que foram efectuadas 719 detenções. Em Haÿ-les-Roses, a sudoeste de Paris, a casa do presidente da câmara foi atacada, ferindo a sua mulher e os filhos.

Publicidade Continuar a ler

Em França a quinta noite de distúrbios foi "mais calma" segundo o Ministro do Interior, Gérald Darmanin. “Uma noite mais calma graças à acção determinada da polícia, que efectuou 427 detenções desde o início da noite”, disse o ministro nesta madrugada. Não obstante o efeito de contágio continua, com as manifestações a alastrarem para além das fronteiras francesas.

O balanço provisório divulgado na manhã de domingo constata que foram efectuadas 719 detenções e 45 agentes da polícia resultaram feridos em todo o território nacional. Foram incendiados 577 veículos (contra 1350 no dia anterior) e 74 edifícios (contra 234 no dia anterior), segundo os dados divulgados pelo Ministério do Interior. O Ministério acrescentou que foram registados 871 incêndios nas vias públicas. Quanto aos edifícios públicos, os manifestantes danificaram 10 esquadras de polícia (contra 39 no dia anterior), 10 quartéis da gendarmeria (contra 16 no dia anterior) e 6 esquadras municipais (contra 24 no dia anterior).

O dispositivo de segurança manteve o mesmo efectivo policial nas ruas que no dia anterior. Contando com a ajuda pelas unidades especiais de intervenção, tropas de elite e gendarmaria, 45 000 agentes da polícia patrulharam de maneira mais ágil as cidades mais sensíveis aos tumultos.

Em Marselha, cidade que foi palco de múltiplos distúrbios e pilhagens no dia anterior, o fenómeno de assalto a lojas e vandalismo foi menor do que no dia anterior, segundo constatou o governo civil de Bouches-du-Rhône. De acordo com a polícia local, o perímetro de segurança reforçado nas ruas permitiu reduzir as pilhagens. Até à meia-noite, apenas 56 detenções haviam sido efectuadas e 7 polícias resultaram feridos, dentre dos quais um foi atingido por um tiro de morteiro.

Lyon também registou uma noite mais calma em comparação à anterior segundo a polícia local. No entanto as forças de segurança continuaram a ser atacadas pelos manifestantes com tiros de morteiro, nomeadamente em Vénissieux, Vaulx-en-Velin e Givors. No total, 17 agentes da polícia resultaram feridos, incluindo um bombeiro, que foi atacado durante a sua intervenção.

Em Paris, cidade que concentra o maior número de manifestações, o dispositivo de segurança começou a agir mais cedo. O destaque vai para a operação nos Campos Elísios, que seria palco de manifestações, e foram efectuados 375 controlos policiais antes dos tumultos e, à 1h30 da manhã, a polícia já estava a evacuar os últimos grupos que restavam.

Em Paris, um grande contingente foi mobilizado ao longo dos Campos Elísios no sábado à noite, onde os apelos à concentração circulavam nas redes sociais, REUTERS - JUAN MEDINA

Em Haÿ-les-Roses, a sudoeste de Paris, a casa do presidente da câmara, Vicent Jeanbrun, foi atacada, ferindo a sua mulher e os dois filhos de 5 e 7 anos. Por volta da 1h30 da manhã, manifestantes lançaram um carro em chamas contra a residência, incendiando-a em seguida. O autarca denunciou "uma tentativa de assassínio de uma cobardia indescritível".

Um inquérito por “tentativa de homicídio” foi aberto pelo Ministério Público de Créteil, segundo informa a AFP. "Tudo isto foi habilmente orquestrado, sem qualquer consideração pelas vidas dentro da casa", disse uma pessoa próxima ao dirigente local.

Em comunicado, Stéphane Hardouin, procurador do Ministério Público, declarou que a mulher do presidente da Câmara estava hospitalizada com um "ferimento bastante grave", acrescentando que a esposa do autarca ficou uma tíbia partida.

Reacções internacionais: países condenam a situação no país

O Consulado Geral da China em Marselha apresentou queixa às autoridades francesas depois de um autocarro que transportava turistas chineses ter sido atacado na quinta-feira. As janelas do autocarro, que transportava um grupo de cidadãos chineses para a cidade do sul, foram partidas, provocando ferimentos ligeiros, informou o gabinete consular chinês em comunicado no domingo.

Os cidadãos chineses que se encontram actualmente em França ou que pretendem viajar para o país devem agora "redobrar a sua vigilância" e "ser cautelosos", acrescentou o gabinete consular.

O Irão apelou no domingo ao Governo francês para que "ponha fim ao tratamento violento" da sua população "respeitando os princípios da dignidade humana" e para que "mostre contenção" na crise desencadeada pela morte de um jovem morto pela polícia.

"Recomendamos que o Governo francês e a polícia prestem atenção às exigências dos manifestantes, mostrando contenção e evitando qualquer violência", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Nasser Kanani, num tweet.

Em reacção aos distúrbios em França, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, denunciou a “imigração ilegal”. O dirigente que defende uma política migratória mais intransigente publicou um vídeo nas redes sociais no qual contrasta as cenas de caos urbano em Paris à calma nas cidades polacas. "Lojas saqueadas, carros da polícia incendiados, barricadas nas ruas - é isto que está a acontecer no centro de Paris e em muitas outras cidades francesas. (…) Não queremos cenas como esta nas ruas polacas. Não queremos cenas destas em nenhuma cidade da Europa".

O ministro argelino dos Negócios Estrangeiros, Ahmed Attaf, publicou um comunicado no qual manifesta a sua preocupação e sublinha que Nahel Mezrouk era de origem argelina. "A Argélia ficou chocada e consternada ao tomar conhecimento do desaparecimento brutal e trágico do jovem Nahel e das circunstâncias particularmente perturbadoras e preocupantes em que ocorreu", disse. Responsável pela diáspora, o ministro exorta o Governo francês “a assumir plenamente o seu dever de protecção, uma vez que a Argélia segue atentamente este caso, preocupada com a paz e a segurança de que os seus nacionais devem beneficiar no país de acolhimento".

O Ministério do Justiça pede uma resposta penal rápida, firme e sistemática

Na sexta-feira, o Ministro da Justiça apelou a uma resposta penal "rápida, firme e sistemática" para os autores de actos de violência urbana, bem como para os seus pais. Eric Dupond-Moretti reafirmou a denúncia do Ministério do Interior, que indicava que a idade média das pessoas detidas era de 17 anos. Dupont-Morreti avança que até ao momento 30% dos detidos são menores de idade, e constata que as autoridades identificaram jovens “incendiários de 12-13 anos”.

"Os pais que cuidem dos seus filhos! O Estado pode ajudar os pais, mas não pode substituir-se a eles", concluiu o Ministro, sublinhando que "o Código Penal pune com dois anos de prisão e 30.000 euros de multa cada vez que os pais, por negligência culposa, ponham em causa a educação, a moral e a segurança dos filhos". "Estas pessoas merecem ser punidas", acrescentou.

Para além da Bélgica, as manifestações também se alastraram para a Suíça

Mais de uma centena de jovens reuniram-se no centro da cidade de Lausanne no sábado à noite, fazendo eco dos motins em França e causando danos a estabelecimentos comerciais, segundo a polícia municipal de Lausanne. Sete pessoas foram detidas. Várias montras foram destruídas, nomeadamente no bairro de Flon e na rue de Genève, declarou a polícia num comunicado emitido no sábado à noite.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro