Ciclismo: Jasper Philipsen abre o livro na primeira chegada em território francês

Ciclismo

A 110ª edição da Volta a França em bicicleta prosseguiu nesta segunda-feira entre o território basco, em Espanha, e o território basco, em França, com o triunfo do belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), a primeira vitória belga nesta prova de 2023.

A terceira etapa decorreu entre as cidades de Amorebieta-Etxano, em Espanha, e de Bayonne, em França, numa distância de 193,5 quilómetros. Uma etapa para os sprinters.

A etapa foi vencida ao sprint pelo belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) que se superiorizou ao alemão Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious) e ao australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny).

Relativamente aos favoritos, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) terminaram no pelotão respectivamente nos 58° e 43° lugares.

Na geral individual, Adam Yates (UAE Team Emirates) possui apenas 6 segundos de vantagem em relação ao irmão gémeo Simon Yates (Team Jayco AlUla), e também 6 segundos de vantagem em relação ao esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), o líder da equipa.

O outro favorito, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ocupa o 6° posto na geral a 17 segundos de Adam Yates.

Portugueses seguem caminho

Há três ciclistas portugueses nesta edição do ‘Tour’: Nelson Oliveira vai participar pela 7ª vez, Ruben Guerreiro vai estar presente pela 3ª vez, enquanto para Rui Costa será a 11ª participação.

De referir que na terceira etapa, Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro, ambos da Movistar, chegaram integrados no pelotão respectivamente nas 56ª e 57ª posições, enquanto Rui Costa terminou no 131° posto a 1 minuto e 21 segundos do vencedor da etapa.

A quarta etapa decorre entre as cidades de Dax e de Nogaro numa distância de 181,8 quilómetros, primeira etapa completa em França.

Ciclismo. Imagem de Arquivo. © LUÍS FORRA/LUSA

