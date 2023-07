França: motins continuam mas tendem a diminuir de intensidade

França

Uma semana depois do inicio dos motins que seguiram a morte de Nahel, jovem de 17 anos abatido pela policia em Nanterre nas imediações de Paris, confirma-se a diminuição dos incidentes e das detenções durante a noite de ontem, o governo tendo entretanto anunciado algumas medidas para tentar compensar os prejuízos resultantes destes últimos dias de violência.

Segundo um balanço nacional elaborado pelo ministério do interior, registaram-se na noite de ontem 16 detenções, contra 81 na noite anterior, e oito edifícios foram incendiados ou degradados. As autoridades registaram igualmente 116 incêndios na via pública, incluindo lixo, 78 veículos queimados, e nenhum ataque contra instalações da polícia. Ainda de acordo com o ministério do interior, nenhum dos 45 mil agentes das forças da ordem mobilizados ontem à noite foram feridos.

Por outro lado, a polícia refere ter apreendido 400 quilos de fogos-de-artifício, material bastante utilizado nos ataques dos últimos dias.

Ontem, no dia em que recebeu os presidentes de 220 câmaras municipais, o chefe de Estado considerou que se tinha ultrapassado o "pico" das violências e anunciou uma "lei de emergência" para a reconstrução nas cidades afectadas pelos tumultos.

Nesta senda, hoje, o governo anunciou a aprovação de uma circular para permitir imediatamente a reconstrução dos edifícios públicos destruídos durante os motins. a ministra delegada para as pequenas e médias empresas, Olivia Grégoire, anunciou hoje que um pouco mais de mil comércios tinham sido afectados em graus diversos pelas violências e estimou que os prejuízos neste sector se elevam a algumas centenas de milhões de Euros e não um bilião como chegou a ser evocado.

Por outro lado, a governante também anunciou que o período dos saldos de verão foi prolongado por uma semana, até ao dia 1 de Agosto de modo a compensar os comerciantes.

Noutro aspecto, o executivo anunciou que a circulação dos transportes públicos retoma normalmente a partir desta quarta-feira.

