Futebol: Luis Enrique, novo treinador do Paris Saint-Germain

Futebol

O espanhol Luis Enrique é o novo treinador da equipa francesa do Paris Saint-Germain, substituindo o francês Christophe Galtier.

Após ter deixado a Selecção espanhola no fim do Mundial de 2022 no Qatar, Luis Enrique foi hoje apresentado como treinador do Paris Saint-Germain.

PSG troca novamente de treinador

No Verão europeu de 2022, o Paris Saint-Germain despediu o argentino Mauricio Pochettino e contratou o francês Christophe Galtier que estava no clube gaulês do Nice.

Apenas 12 meses depois, Christophe Galtier, que venceu o campeonato de França, foi também ele despedido, sendo substituído pelo espanhol Luis Enrique.

É o sétimo treinador a liderar o clube parisiense desde a chegada do actual proprietário da equipa, o Grupo Qatari, QSI - Qatar Sports Investments -, durante a temporada 2011/2012.

Christophe Galtier, antigo treinador do Paris Saint-Germain. © AP - Michel Euler

Luis Enrique, uma Liga dos Campeões europeus conquistada

O novo treinador é o espanhol Luis Enrique. O técnico de 53 anos tem uma experiência ao mais alto nível visto que venceu uma Liga dos Campeões, um Campeonato do Mundo de clubes e uma SuperTaça Europeia, a nível internacional, e também conquistou dois Campeonatos em Espanha, bem como uma SuperTaça e três Taças ‘Copa del Rey’. Todos estes títulos foram arrecadados com a equipa do FC Barcelona.

No currículo, o treinador tem passagens pelos italianos da AS Roma, pelos espanhóis do Celta de Vigo e também pela Selecção espanhola.

Recorde-se que na carreira de futebolista, Luis Enrique vestiu as camisolas do Sporting Gijón, do Real Madrid e do FC Barcelona. No currículo, enquanto futebolista, o espanhol venceu a Taça das Taças e a SuperTaça Europeia, bem como três campeonatos de Espanha, duas SuperTaças e três Taças ‘Copa del Rey’. Estes títulos foram conquistados com os madrilenos e com os catalães.

De notar ainda que, no decorrer da carreira de futebolista, Luis Enrique conquistou os Jogos Olímpicos com a Espanha.

Luis Enrique, treinador do PSG. © REUTERS - GONZALO FUENTES

