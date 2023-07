JO: A história e a geopolítica dos jogos

Paris 2024: desafios olímpicos

Contagem decrescente para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Para assinalar esse aproximar a passos largos, as redacções da RFI em francês e em línguas estrangeiras vão evocar dez edições dos JO que marcaram a História, graças ao contexto geopolítico tenso, desde Helsínquia 1952 até Paris 2024, passando por Melbourne 1956, Cidade do México 1968, Munique 1972, Montreal 1976, Moscovo 1980, Los Angeles 1984, Barcelona 1992, Pequim 2008 e Rio de Janeiro 2016.

Trata-se do único evento que reúne mais nações do que a ONU, pelo menos quando, de quatro em quatro anos, todos os países marcam presença nas pistas. Um verdadeiro cenário geopolítico, no qual cada actor se tenta afirmar no mapa-múndi.

Como tem acontecido desde o renascimento dos Jogos, em 1896, a competição mundial desportiva de 2024, em Paris, tem um carácter político, desde já, marcado pela guerra na Ucrânia e pelo antagonismo entre a Rússia e os aliados de Kyiv.

Para compreender a importância das edições que as redacções da RFI em francês e em línguas estrangeiras irão abordar, mensalmente, nas plataformas digitais, fazemo-nos acompanhar nesta viagem de um especialista: Thierry Terret, historiador do desporto e do Olimpismo, antigo delegado ministerial para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris no Ministério da Educação Nacional e do Ensino e actual vice-reitor da Polinésia Francesa.

Ferramenta diplomática ou não, fazem os Jogos Olímpicos a História ou é a geopolítica que faz os Jogos? Para ilustrar esta problemática, todos os meses, nos sites da RFI, será apresentado um episódio desta "Olimpíada-política" do maior, mais global e mais político evento desportivo mundial.

Helsínquia 1952: A redacção vietnamita da RFI abordará esta edição que se insere num complexo contexto político: Guerra Fria, bipolarização do mundo, atletas símbolo de verdadeiros campeões de um bloco ou do outro. Para a Finlândia, foi um desafio organizacional que, diante da animosidade entre Leste e Oeste, teve de renunciar à Aldeia Olímpica como símbolo da paz desde Paris 1924, construindo duas aldeias olímpicas para evitar tensões entre os atletas dos dois blocos.

Melbourne 1956: A redacção persa irá contar-nos os seus primeiros Jogos, em que algumas nações decidiram boicotar o evento, organizado num contexto mundial, novamente, extremamente tenso: crise do Canal de Suez, segunda guerra entre Egipto e Israel, tanques soviéticos na Hungria. As tensões externas rapidamente se prolongaram até ao cerne da competição, tendo como corolário a meia-final de polo aquático entre a URSS e Hungria, que ficará na História como um "banho de sangue".

Cidade do México 1968: A redacção em espanhol abordará esta primeira edição realizada num país em desenvolvimento e que abriu sob a protecção do exército após o massacre de estudantes de Tlatelolco. Esta edição tornou-se icónica com o gesto de dois atletas denunciando a segregação racial a percorrer o mundo: Tommie Smith e John Carlos, no pódio, com os punhos erguidos e de luvas.

Munique 1972: A redacção em khmer vai nos relembrar os últimos Jogos do Camboja antes de uma ausência de mais de 20 anos, devido às guerras que assolaram o país. Mas, Munique 72 ficará essencialmente na história pela instrumentalização política, através do terror, dos Jogos: o assassínio de 11 atletas israelitas pela organização terrorista palestina Setembro Negro, que marcará, para sempre, a história dos Jogos Olímpicos.

Montreal 1976: A redacção em português abordará esta edição em que, pela primeira vez, é um Portugal democrático que participa na competição. Os Jogos foram marcados pela ausência de, pelo menos, 28 nações africanas que decidiram não comparecer no Canadá, em sinal de protesto contra o apartheid ainda em vigor na África do Sul.

Moscovo 1980: A redacção em inglês lembrará estes Jogos marcados pela instrumentalização política do evento. Desta vez mais de 60 nações responderam ao apelo de boicote lançado pelos Estados Unidos, sob a liderança de Jimmy Carter, e decidiram não comparecer na União Soviética em protesto contra a invasão do Afeganistão pelo Exército Vermelho.

Los Angeles 1984: A redacção em romeno vai levar-nos à Califórnia, onde a União Soviética, por sua vez, boicotou em resposta ao boicote de 1980. A URSS foi seguida por cerca de quinze nações, principalmente do bloco comunista. Excepto a Roménia, que não se alinhou, e a China que participou pela primeira vez.

Barcelona 1992: A redacção em russo lembrará esta edição marcada pela primeira participação da Rússia, após a queda da URSS, um ano antes. Os outros países da ex-União Soviética decidiram competir debaixo de uma bandeira única.

Pequim 2008: A redacção em mandarim abordará as muitas polémicas (repressão no Tibete, liberdade de imprensa, desastre ecológico) que marcaram a organização e realização dos Jogos na China, que, na sua estratégia de abertura, transformou estes Jogos Olímpicos numa poderosa ferramenta diplomática.

Rio 2016: A redacção em português para o Brasil vai debruçar-se sobre os Jogos do Rio de Janeiro em 2016, que ocorreram num país marcado por uma grave crise política, institucional e social, e em plena crise sanitária provocada pelo vírus Zika. A organização enfrentou um duplo desafio e, apesar da insistência da Organização Mundial da Saúde, o Comité Olímpico Internacional recusou-se, categoricamente, a adiar o evento.

Quanto aos Jogos de Paris 2024, é muito provável que não fujam à regra e sejam fortemente marcados pelo contexto geopolítico mundial, onde o poder do jogo desportivo não impedirá o jogo diplomático das potências.

Mais informações: Jean Pierre Augustin, Pascal Gillon: Les jeux du monde - Géopolitique de la flamme olympique; Armand Colin. Prefácio de Thierry Terret.

Thierry Terret: Balades Olympiques, les chemins politiques; L'Harmattan.

