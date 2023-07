Ciclismo: Tadej Pogacar venceu a etapa e Jonas Vingegaard veste a amarela

Ciclismo

A 110ª edição da Volta a França em bicicleta prosseguiu nesta quinta-feira com a vitória do esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a primeira vitória eslovena nesta prova de 2023.

A sexta etapa decorreu entre as cidades de Tarbes e de Cauterets-Cambasque, em França, numa distância de 144,9 quilómetros. Uma segunda etapa para os trepadores.

A etapa foi vencida pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) com 24 segundos de vantagem em relação ao dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), com 1 minuto e 22 segundos em relação ao norueguês Tobias Halland Johannessen (Uno-X), e com 2 minutos e 6 segundos de vantagem em relação ao português Ruben Guerreiro (Movistar).

O duelo acabou por ser apenas entre os dois grandes favoritos, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e o esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Na geral individual, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) é o novo líder com apenas 25 segundos de vantagem em relação a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), e com 1 minuto e 34 segundos de vantagem em relação a Jai Hindley (BORA - Hansgrohe).

Jai Hindley ficou apenas 24 horas com a camisola amarela. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), vencedor em 2022, recuperou a camisola amarela mas perdeu alguns segundos em relação a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), vencedor da prova em 2020 e em 2021.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ciclista dinamarquês. © AP - Thibault Camus

Ruben Guerreiro, perto do pódio

Há três ciclistas portugueses nesta edição do ‘Tour’: Nelson Oliveira participa pela 7ª vez, Ruben Guerreiro está presente pela 3ª vez, enquanto para Rui Costa é a 11ª participação.

De referir que na sexta etapa, Ruben Guerreiro da Movistar chegou no 4° lugar a 2 minutos e 6 segundos do vencedor, Nelson Oliveira (Movistar) acabou na 79ª posição a 23 minutos e 22 segundos do australiano, enquanto Rui Costa (Intermarché - Circus - Wanty) terminou no 91° posto a 27 minutos e 52 segundos de Tadej Pogacar.

Ruben Guerreiro está no 30° lugar na geral individual, e ocupa a 3ª posição na classificação da montanha, de melhor trepador com 22 pontos, a 14 pontos do líder, o norte-americano Neilson Powless (EF Education-EasyPost).

A sétima etapa decorre entre as cidades de Mont-de-Marsan e de Bordéus numa distância de 169,9 quilómetros, quarta etapa completa em França.

Ruben Guerreiro, ciclista português. © AFP - THOMAS SAMSON

