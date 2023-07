Ciclismo: Michael Woods venceu a etapa, Tadej Pogacar aproximou-se da amarela

Ciclismo

A 110ª edição da Volta a França em bicicleta prosseguiu neste domingo com a primeira vitória do canadiano Michael Woods (Israel - Premier Tech) nesta prova de 2023.

A nona etapa decorreu entre as cidades de Saint-Léonard-de-Noblat e de Puy de Dôme, em França, numa distância de 182,4 quilómetros. Uma segunda etapa dedicada aos sprinters.

A etapa foi vencida pelo canadiano Michael Woods (Israel - Premier Tech) que terminou com 28 segundos de vantagem em relação ao francês Pierre Latour (TotalEnergies), e 35 segundos de vantagem em relação ao esloveno Matej Mohorič (Bahrain - Victorious). De notar que o norte-americano Matteo Jorgenson (Movistar), que acabou no quarto lugar, entrou no último quilómetro na liderança, mas acabou por perder tudo nos últimos metros da subida do Puy de Dôme.

Quanto aos favoritos, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) terminou no 13° lugar a 8 minutos e 19 segundos do vencedor, enquanto Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) acabou na 14ª posição a 8 minutos e 27 segundos.

No duelo entre os dois, Pogacar recuperou mais oito segundos em relação a Jonas Vingegaard.

Na geral individual, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) tem agora 17 segundos de vantagem em relação a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), e com 2 minutos e 40 segundos de vantagem em relação a Jai Hindley (BORA - Hansgrohe).

Portugueses chegaram com quase 20 minutos de atraso

Há três ciclistas portugueses nesta edição do ‘Tour’: Nelson Oliveira participa pela 7ª vez, Ruben Guerreiro está presente pela 3ª vez, enquanto para Rui Costa é a 11ª participação.

De referir que na nona etapa, os três ciclistas portugueses chegaram com 19 minutos e 56 segundos de atraso em relação ao vencedor: Nelson Oliveira (Movistar) chegou no 48° lugar, Rui Costa (Intermarché - Circus - Wanty) acabou na 50ª posição, enquanto Ruben Guerreiro (Movistar) terminou no 51° posto.

Ruben Guerreiro está no 33° lugar na geral individual, e ocupa a 4ª posição na classificação da montanha, de melhor trepador com 22 pontos, a 24 pontos do líder, o norte-americano Neilson Powless (EF Education-EasyPost).

Nesta segunda-feira é dia de descanso para todo o pelotão da Volta a França em bicicleta.

Os dois favoritos são o esloveno Tadej Pogacar (direita) e o dinamarquês Jonas Vingegaard (esquerda). © Pool via REUTERS - PAPON BERNARD

