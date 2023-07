Índia encomenda a França 26 aviões Rafale e três submarinos

A Índia confirmou uma encomenda de 26 aviões de combate Rafale e três submarinos. O primeiro-ministro indiano é o convidado de honra de Emmanuel Macron para assistir, amanhã, em Paris, ao desfile militar do Dia da Tomada da Bastilha.

Publicidade Continuar a ler

Acordo de princípio entre Nova Deli e Paris para a compra de 26 aviões de combate Rafale e três submarinos. Uma encomenda que chega no mesmo dia em que aterrou em França Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, que é o convidado de honra de Emmanuel Macron para assistir, amanhã, na capital francesa, ao desfile militar do Dia da Tomada da Bastilha.

A encomenda foi confirmada pelo ministro indiano da Defesa, Rajnath Singh. Trata-se de um acordo de princípio para a compra de 26 aviões de combate Rafale (versão adaptada para a marinha) ao construtor aeronáutico francês Dassault Aviation e, também, um acordo inicial para a construção de três submarinos de classe Scorpène pelo construtor indiano MDL (Mazagon Dock Shipbuilders) e o francês Naval Group.

O montante dos contratos ainda não foi divulgado, porém Rajnath Singh declarou na sua conta na rede social Twitter que “o preço e as condições de compra serão negociadas com o Governo francês depois de serem considerados todos os aspectos pertinentes, como o preço de compra comparativo de aviões similares por outros países.”

Entretanto, esta manhã chegou a Paris Narendra Modi. O primeiro-ministro indiano é o convidado de honra do presidente francês Emmanuel Macron para assistir ao desfile militar do 14 de Julho, dia da Tomada da Bastilha, feriado nacional em França.

Modi e Macron devem discutir uma série de acordos, nomeadamente no campo da defesa, assim como sobre a nova estratégia conjunta para garantir a estabilidade da região indo-pacífico.

Esta quinta-feira Narendra Modi foi recebido pela primeira-ministra francesa Elisabeth Borne, tem encontro marcado com o presidente do Senado Gérard Larcher e depois deve dirigir-se à comunidade indiana residente em França. Esta noite, será recebido no Eliseu para um jantar privado com Emmanuel Macron.

Amanhã, Modi é o convidado de honra de Macron no desfile militar que contará com um forte contingente indiano. A visita termina sexta-feira à noite com um jantar, no museu do Louvre, patrocinado por Emmanuel Macron e que conta com mais de 200 convidados.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro