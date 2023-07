Governo francês mobiliza 45 mil polícias para o Dia da Tomada da Bastilha

França

paris – O Dia da Tomada da Bastilha, feriado nacional na França, é celebrado esta sexta-feira com um dispositivo de segurança reforçado. O Governo francês aplicou a mobilização inédita de 45 mil polícias devido ao risco de protestos durante as comemorações.

Emmanuel Macron e Narendra Modi, no desfile do 14 de Julho, nos campos elísios em Paris.

Uma das ausências marcantes neste ano será o tradicional discurso do Presidente Emmanuel Macron, no qual faria uma avaliação dos ”100 dias de apaziguamento” da sociedade, que o presidente tinha pedido após os intensos protestos contra a reforma da lei das pensões, ocorridos em abril. No entanto, o Eliseu anunciou que o Chefe de Estado se pronunciará "nos próximos dias".

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, é o convidado de honra da celebração e estará ao lado de Macron para assistir ao tradicional desfile militar em Paris.

O desfile militar nos campos elísios foi aberto por 240 membros das forças armadas indianas. Três aviões Rafale deste país também participaram no desfile aéreo.

Apesar do entusiasmo dos turistas que estão em Paris para apreciar o espetáculo de fogo de artifício lançado da Torre Eiffel, simbolizando as comemorações do dia nacional da França, o Governo está preocupado com a possibilidade de confrontos na capital. Nas últimas semanas, o mundo testemunhou episódios de violência em várias cidades francesas.

Além dos 45 mil polícias mobilizados, blindados e drones também estarão presentes nas ruas. O Governo francês exigiu uma postura de "tolerância zero" em relação a episódios de violência durante as celebrações.

Gérald Darmanin, ministro da Administração Interna, destacou que este ano a festa nacional ocorre em um “contexto particular, após várias noites de extrema violência”. Desde 27 de junho, as autoridades apreenderam 150 mil artefatos pirotécnicos.

A mobilização das forças de segurança demonstra a preocupação do Governo francês em garantir a segurança dos cidadãos e a ordem pública durante as festividades do Dia da Bastilha.

