Ciclismo: Nelson Oliveira, ciclista português quer alcançar triunfo inédito no Tour

O ciclista português, Nelson Oliveira, participa pela sétima vez na Volta a França. Nunca desistiu no Tour e chegou sempre aos Campos Elísios em Paris, a capital francês.

A segunda semana da Volta a França em bicicleta terminou neste domingo 16 de Julho com a 15ª etapa entre Les Gets les Portes du Soleil e Saint-Gervais Mont-Blanc, numa distância de 179 quilómetros.

Nelson Oliveira acabou a etapa na 71ª posição a 27 minutos e 55 segundos do vencedor do dia, o neerlandês Wout Poels (Bahrain - Victorious).

A equipa Movistar, onde está o português Nelson Oliveira, só conta com cinco ciclistas após três abandonos, entre eles o também português Ruben Guerreiro.

A equipa espanhola, que perdeu o seu líder na primeira etapa, Enric Mas, quer tentar vencer uma etapa durante a prova francesa.

Um desejo partilhado pelo ciclista luso Nelson Oliveira. O atleta de 34 anos já venceu uma etapa na Vuelta, Volta a Espanha, em 2015.

No entanto, nunca arrecadou nenhum triunfo na Volta a França. Os melhores resultados obtidos por Nelson Oliveira foram um 3° lugar no contra-relógio na 13ª etapa entre Bourg-Saint-Andeol e Le Caverne de Pont d'Arc, numa distância de 37,5 quilómetros, em 2016, e um 11° lugar no contra-relógio na 13ª etapa à volta de Pau, numa distância de 27,2 quilómetros, em 2019.

Em entrevista à RFI, na semana passada, Nelson Oliveira afirmou que o sonho é conquistar uma etapa no Tour’2023.

RFI: Que balanço faz da primeira semana?

Nelson Oliveira: Não tem sido de certeza aquilo que desejávamos. Foi um início do Tour um bocado complicado com o abandono do Enric, que nos tocou bastante. Não era esse o nosso objectivo, o nosso objectivo era a geral com o Enric. Tivemos a má sorte de o perder no primeiro dia. E a partir daí tivemos de trocar a tática da equipa para entrar num outro objectivo: entrar nas fugas e vencer uma etapa.

RFI: Foi complicado mudar o ‘chip’?

Nelson Oliveira: No início foi, mas já mudamos o chip, agora sabemos o que temos de fazer e vamos continuar tentando. Ainda falta muito Tour e vamos ter ainda muitas oportunidades. Esperamos alcançar esse objectivo até ao fim do Tour, mas claro sabemos que não é fácil.

RFI: Em termos pessoais, como tem sido?

Nelson Oliveira: Eu sinto-me bem, só que o facto de tentar sempre entrar nas fugas, traz um certo cansaço porque gastamos energia quando tentamos entrar na fuga. E claro, nem sempre temos a sorte de entrar na fuga. Mas sim, sinto-me bem para já e que venha agora o dia de descanso (risos).

RFI: Foi desgastante este início de Tour?

Nelson Oliveira: Sim, aliás no início nem parecia o Tour com aquelas etapas em Espanha, em que já estamos habituados a correr, no País Basco. Mas vou dizer simplesmente que a semana até foi boa.

RFI: O que se pode esperar das duas próximas semanas?

Nelson Oliveira: Da nossa parte sempre a mesma coisa: entrar nas fugas, e vencer uma etapa. Não há muito mais a dizer! Na geral a luta vai ser entre os dois primeiros (ndr: Pogacar e Vingegaard), não há nada a dizer. Vamos ver depois quem vai conseguir subir ao pódio.

RFI: Venceu na Vuelta, falta uma etapa no Tour…

Nelson Oliveira: Sonhar não custa nada. Nós gostamos, todos, de sonhar. Isso faz parte da vida. Sonhar é sempre bom. E espero que o sonho se torne realidade. Mas claro também não vou deixar de viver a minha vida se esse sonho não se concretizar.

RFI: Mais uma participação no Tour, tem sempre o mesmo sabor?

Nelson Oliveira: A experiência faz com que a maneira de correr um Tour seja um pouco diferente. Mas claro, cada Tour tem a sua história, cada Tour é diferente, e quando chego ao Tour sei que há sempre várias opções pela frente no que pode ou vai acontecer.

Nelson Oliveira, ciclista português. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

02:03 Nelson Oliveira, ciclista português 10-07-2023

