Ciclismo: Wout Poels arrecadou primeiro triunfo no Tour

O neerlandês Wout Poels venceu a décima quinta etapa da 110ª edição da Volta a França em bicicleta que decorre em território francês.

Wout Poels arrecadou primeiro triunfo no Tour.

A décima quinta etapa decorreu entre as cidades de Les Gets les Portes du Soleil e de Saint-Gervais Mont-Blanc, em França, numa distância de 179 quilómetros.

A etapa foi vencida pelo neerlandês Wout Poels (Bahrain - Victorious), terminando com 2 minutos e 08 segundos de vantagem em relação ao belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) e também com 3 minutos em relação ao francês Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

De referir que, na luta entre favoritos, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) terminaram a 6 minutos e 04 segundos do vencedor.

Na geral individual, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) tem 10 segundos de vantagem em relação a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), e 5 minutos e 21 segundos de vantagem em relação a Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers).

Os dois favoritos são o esloveno Tadej Pogacar (direita) e o dinamarquês Jonas Vingegaard (esquerda). © Pool via REUTERS - PAPON BERNARD

Rui Costa esteve na fuga

Há dois ciclistas portugueses nesta edição do ‘Tour’: Nelson Oliveira participa pela 7ª vez, enquanto para Rui Costa é a 11ª participação.

De referir que na décima quinta etapa, Rui Costa (Intermarché - Circus - Wanty) esteve na fuga durante a etapa e chegou no 53° lugar a 21 minutos e 27 segundos do vencedor, enquanto Nelson Oliveira (Movistar) acabou na 71ª posição a 27 minutos e 55 segundos do neerlandês.

Nesta segunda-feira 17 de Julho é o segundo dia de descanso.

Rui Costa, ciclista português. © AP - Valentin Flauraud

