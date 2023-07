Emmanuel Macron mantém Elisabeth Borne como primeira-ministra

Política

O Presidente francês, Emmanuel Macron, confirmou que Elisabeth Borne vai continuar no Palácio de Matignon, liderando o Governo, mas anunciou para breve uma remodelação governamental.

Após a longa batalha pela reforma do sistema de pensões em frança que levou a um braço de ferro entre os sindicatos e a sociedade civil e o Governo, com a lei a ser finalmente aprovada sem votação na Assembleia Nacional, Emmanuel Macron tinha prometido uma reflexão de 100 dias para apaziguar a França e no final deste período que terminou esta semana, o Presidente anunciou que Elisabeth Borne, a primeira-ministra, se mantém em funções.

Segundo fontes do Palácio do Eliseu aos jornais franceses, o objectivo destes 100 dias de apaziguamento após fortes manifestações que duraram quase seis meses, foi alcançado e a "calma voltou" a terras gaulesas. Tendo já em vista Setembro e o regresso após as férias, Elisabeth Borne deve agora concentrar-se na estabilidade e na lei do trabalho.

No entanto, haverá alterações no Governo até domingo, segundo as mesmas fontes. Podem vir a mudar seis ou sete ministros, assim como alguns secretários de Estado, com algumas figuras políticas actualmente no Executivo a mostrarem desagrado devido à pouca atenção de Emmanuel Macron. De forma a preparar também o regresso aos trabalhos, o Presidente deve falar aos franceses até ao final da semana.

A manutenção de Elisabeth Borne foi festejada nalguns sectores, especialmente no interior do partido fundado por Emmanuel Macron e os seus aliados políticos, o MoDem, que estimam que a primeira-ministra deu provas da sua resiliência ao enfrentar a crise da reforma do sistema de pensões e ter contribuído para o restabelecimento das relações com os sindicatos e outras alas da sociedade civil.

