Helsínquia 1952: Jogos Olímpicos de Verão em plena Guerra Fria

Paris 2024

De 19 de Julho a 3 de Agosto de 1952, a capital finlandesa, Helsínquia, recebeu os 15º Jogos Olímpicos de Verão, da era moderna. O maior evento desportivo do mundo após a Segunda Guerra Mundial ocorreu em plena Guerra Fria e marcou o início da rivalidade entre Leste e Oeste.

Publicidade Continuar a ler

Anh Vũ, jornalista da redacção vietnamita da RFI

A capital da Finlândia foi escolhida pelo Comité Olímpico Internacional (COI) para sediar os Jogos Olímpicos de Verão de 1940, substituindo Tóquio. No entanto, esses jogos foram cancelados por causa da Segunda Guerra Mundial.

O atleta finlandês Paavo Nurmi acende a chama olímpica no Estádio de Helsínquia durante a cerimónia de abertura dos Jogos de Verão, a 19 de Julho de 1952. AP - OLYMPIC POOL

Após o fim da guerra, o COI decidiu, em 1946, retomar o movimento olímpico moderno, com a organização dos 14º Jogos Olímpicos de Verão em 1948 em Londres, na Inglaterra.

Após a guerra, o Reino Unido, assim como o resto da Europa, estava exaurido e num período de austeridade. A cidade de Londres em 1948 estava em reconstrução e os Jogos Olímpicos ficaram conhecidos por terem sido os mais simples até à data. As infra-estruturas, locais de competição e aldeia olímpica dos atletas eram básicas.

No total, mais de 4.000 atletas de 59 delegações participaram em 136 provas de 17 modalidades. Países que foram responsáveis pela guerra, o Japão e a Alemanha, derrotados, não foram convidados, enquanto a União Soviética apesar de convidada, boicotou o evento.

A delegação dos Estados Unidos desfila no Estádio Olímpico durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão em Helsínquia, Finlândia, a 19 de Julho de 1952. © AP Photo

JO Helsínquia 1952 em dois blocos

Em 1952, quatro anos após Londres, 4.955 atletas de 69 países e regiões marcaram presença nos JO de Helsínquia. Além disso, destaque para o regresso do Japão e da Alemanha. Nesta edição, 13 países e territórios participaram pela primeira vez, incluindo a URSS, Israel - um Estado recém-criado e reconhecido pelas Nações Unidas em 1948 - e o Vietname, um país mergulhado em plena confusão política.

Imbuída pelo espírito de que o evento desportivo olímpico deveria ser uma grande celebração da humanidade em tempos de paz, a Finlândia, país anfitrião, desejava convidar o máximo de delegações possível. Foi assim que a delegação russa, sob a bandeira da URSS, regressou aos Jogos após 40 anos de ausência. Desde a Revolução Bolchevique de Outubro de 1917, que a URSS considerava que os Jogos Olímpicos eram uma prática burguesa e capitalista, o que fez com que se afastasse do evento.

Atletas russos (de branco) desfilam durante a cerimónia de abertura dos 15º Jogos Olímpicos de Verão em Helsínquia, a 19 de Julho de 1952, no Estádio Olímpico de Helsínquia. © AP Photo

Em 1952, a Guerra Fria instala-se, o mundo divide-se em dois blocos: o ocidental liderado pelos Estados Unidos e seus aliados e o bloco do Leste liderado pela União Soviética e seus países satélites. Determinados numa terrível corrida ao armamento, os dois blocos procuravam, de todas as maneiras possíveis, demonstrar a sua supremacia em campos extremamente diversos: científico, cultural, militar, espacial e, também, desportivo.

Numa entrevista à RFI, o historiador do desporto e do Olimpismo, Thierry Terret, afirma que "as implicações políticas são imensas". Por conseguinte, os estádios de Helsínquia 1952 transformaram-se em verdadeiros locais de demonstração de poder destes dois mundos. E, em plena Guerra Fria, "os dois blocos puderam comparar-se por intermédio do número de campeões, desta vez em benefício dos americanos".

Além das competições puramente desportivas, a polarização Leste-Oeste também apresentou novos desafios para os organizadores, nomeadamente, o problema da aldeia olímpica. O historiador Thierry Terret conta que "a aldeia olímpica, inovação dos Jogos de Paris 1924, pretendia ser uma espécie de símbolo de paz e de união entre atletas de todas as origens. Em 1952, a URSS recusou esse símbolo e exigiu uma aldeia separada para os seus atletas. Foi escolhido o edifício da futura universidade tecnológica de Helsínquia. As delegações dos cinco países satélites acompanharam os soviéticos e uma bandeira de Estaline foi erigida em vez da bandeira olímpica. Estávamos, decididamente, no auge da Guerra Fria".

Thierry Terret, historiador do desporto e do Olimpismo. © RFI

Primeira participação do Vietname, grande confusão política

Se os Jogos Olímpicos de Helsínquia 1952 decorreram num contexto de confronto geopolítico, a primeira participação olímpica do Vietname reflecte também uma situação política interna turbulenta.

O final da Segunda Guerra Mundial e a rendição do Japão, que ocupava a Indochina Francesa desde 1940, permitiram ao Việt Minh, frente nacionalista liderada pelo Partido Comunista de Hô Chi Minh, proclamar a independência a 2 de Setembro de 1945, criando assim a República Democrática do Vietname. Todavia, o regresso dos franceses ao Vietname levou à segunda guerra da Indochina.

No final de 1946, o governo de Ho Chi Minh retirou-se para o Viet Bac, região montanhosa no norte do Vietname, para combater os franceses até à vitória total, com a batalha de Dien Bien Phu em 1954. No sul, até 1954, os franceses aceitaram a criação de um Estado do Vietname na União Francesa.

Desembarque de soldados franceses na praia de Song Tra Ly, no distrito de Thai Binh, no norte do Vietname. 03 de Janeiro de 1952. © AFP

Foi neste contexto que, em 1952, o Estado do Vietname enviou a primeira delegação de atletas aos Jogos Olímpicos de Helsínquia. Para tal, em Novembro de 1951, criou o Comité Olímpico Nacional, rapidamente reconhecido pelo COI.

Pela primeira vez, a bandeira amarela com três faixas vermelhas do Estado do Vietname foi hasteada ao lado das bandeiras dos outros 68 países que participaram nos Jogos Olímpicos de Helsínquia 1952.

Os oito atletas da delegação vietnamita participaram em sete provas de cinco modalidades: atletismo, boxe, esgrima, natação 100m e 400m livres e ciclismo. Na arena olímpica elevaram o orgulho nacional.

Para os Jogos Olímpicos seguintes, de 1956 em Melbourne (Austrália), 1960 em Roma (Itália), 1964 em Tóquio (Japão), 1968 no México e 1972 em Munique (Alemanha Ocidental), os atletas vietnamitas, cada vez mais numerosos, participaram sob a bandeira da República do Vietname (do Sul). Durante esse período, o governo comunista do norte do Vietname não foi autorizado a participar em actividades desportivas do movimento olímpico.

Cinco anos após a reunificação do país, em 1980, o COI reconheceu oficialmente o Comité Olímpico Nacional do Vietname como membro do Movimento Olímpico Mundial, e todos os atletas vietnamitas tiveram o direito de participar nos Jogos Olímpicos, bem como em eventos desportivos na região. O regresso do desporto vietnamita às competições internacionais deu-se com a participação nos Jogos Olímpicos de Moscovo 1980, na ex-União Soviética, mais uma vez num contexto político repleto de desafios políticos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro