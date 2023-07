Remodelação no governo de Elisabeth Borne

França

Emmanuel Macron remodelou o executivo de Elisabeth Borne. Gabriel Attal é o novo ministro da Educação, Aurélien Rousseau assume o ministério da Saúde. A líder do partido macronista Renascimento, Aurore Bergé, torna-se ministra responsável pela Solidariedade.

A composição do novo governo de Elisabeth Borne ficou conhecido esta tarde de quinta-feira. Os novos membros do executivo francês são esperados no Eliseu esta sexta-feira, 21 de Julho, pelas 10h00, para o primeiro Conselho de ministros, presidido por Emmanuel Macron, anunciou o Eliseu.

Gabriel Attal, até então ministro das Contas Públicas, foi nomeado ministro da Educação Nacional em substituição de Pap Ndiaye. Aurélien Rousseau, antigo chefe de gabinete de Elisabeth Borne em Matignon, vai substituir François Braun no ministério da Saúde.

Aurore Bergé foi nomeada ministra responsável pela Solidariedade, substitui Jean-Christophe Combe, antigo responsável da Cruz Vermelha. A saída da presidente do grupo Renascimento na Assembleia Nacional é um presságio para uma batalha interna para a sucessão.

A secretária de Estado da Economia Social e Solidária, Marlène Schiappa, vai deixar o cargo, depois de ter sido acusada de ingerência na gestão do Fundo Marianne, criado depois do assassínio do professor Samuel Paty para lutar contra o islamismo radical on-line.

Philippe Vigier foi nomeado ministro encarregado do Ultramar, em substituição de Jean-François Carenco, Foi até então deputado do MoDem pelo quarto círculo eleitoral de Eure-et-Loir. O presidente da Câmara de Dunkerque , Patrice Vergriete, vai assumir a pasta da habitação.

Para substituir Gabriel Attal foi escolhido o deputado do distrito de Gironde Thomas Cazenave para integrar o novo governo de Elisabeth Borne como ministro delegado para as Contas Públicas.

Elisabeth Borne mantém-se no cargo. "O objectivo dos 100 dias foi cumprido e a calma voltou", justificou o Eliseu. Os novos membros do governo têm um mês para se prepararem para o início do ano lectivo.

Emmanuel Macron vai dirigir-se ao país até domingo. O Presidente francês acabou por não falar a 14 de Julho, mas prometeu fazê-lo "nos próximos dias".

