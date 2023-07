Ciclismo: Tadej Pogacar venceu etapa antes de chegada a Paris

Ciclismo

O esloveno Tadej Pogacar venceu a vigésima etapa da 110ª edição da Volta a França em bicicleta que decorre em território francês.

A vigésima etapa decorreu entre as cidades de Belfort e de Le Markstein, em França, numa distância de 133,5 quilómetros.

A etapa foi vencida pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) que se superiorizou, na última subida, ao austríaco Felix Gall (AG2R Citroën Team), e ao australiano dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) que chegaram com o mesmo tempo do vencedor.

De referir que, na luta entre favoritos, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) chegaram com o mesmo tempo, por isso na classificação nada mudou.

Na geral individual, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) tem 7 minutos e 35 segundos de vantagem em relação a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), e 10 minutos e 56 segundos de vantagem em relação a Adam Yates (UAE Team Emirates).

Rui Costa no 20° lugar

Há dois ciclistas portugueses nesta edição do ‘Tour’: Nelson Oliveira participa pela 7ª vez, enquanto para Rui Costa é a 11ª participação.

De referir que na vigésima etapa, Rui Costa (Intermarché - Circus - Wanty) terminou no 20° lugar a 5 minutos e 07 segundos do vencedor, enquanto Nelson Oliveira (Movistar) acabou na 47ª posição a 12 minutos e 27 segundos do esloveno.

A vigésima primeira e última etapa decorre entre as cidades de Saint-Quentin-en-Yvelines e de Paris, com a mítica chegada nos Campos Elísios, numa distância de 115,1 quilómetros.

Jonas Vingegaard, camisola amarela. © REUTERS - BENOIT TESSIER

