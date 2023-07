Volta a França Feminina: Ashleigh Moolman, a única ciclista africana na prova

Ciclismo Feminino

Está a decorrer desde domingo a Volta a França em bicicleta Feminina, importante competição de ciclismo. Este evento que deve terminar este domingo, dia 30, está na quarta etapa. Ashleigh Moolman, da África do Sul, é a única corredora africana entre as 154 participantes. Para esta sul-africana, uma das formas de angariar mais atletas africanas para estas competições é desde logo promover grandes campeonatos em África.

Ashleigh Moolman Pasio, da África do Sul, é a única corredora africana entre as 154 participantes da Volta a França em bicicleta feminina, a decorrer em França entre os dias 23 e 30 de Julho de 2023.

O ciclismo feminino está em destaque no dia de hoje. Neste momento está a decorrer a Volta a França em bicicleta feminina, importante competição para o ciclismo feminino. Este evento começou no passado domingo, dia 23, e deve terminar este domingo, dia 30, estando agora na sua quarta etapa.

A RFI conversou com Ashleigh Moolman Pasio, da África do Sul, é a única corredora africana entre as 154 participantes. Para esta sul-africana, uma das formas de angariar mais atletas africanas para estas competições é desde logo promover grandes campeonatos em África.

Ouça aqui a intervenção da corredora sul-africana, Ashleigh Moolman.

00:33 Ashleigh Moolman, Ciclista africana na Volta à França em bicicleta, 26/07/2023

É preciso encontrar o caminho que vai fazer com que as africanas pratiquem mais o ciclismo, e acho que isso passa por organizar mais corridas de alto nível em África em vez de as trazer para elas correrem aqui na Europa. Trazer mais corridas de alto nível a África, com, mas competições é uma forte possibilidade de desenvolver o desporto. A realidade é que há muito talento em África e muita paixão pelo ciclismo, eu já corri na Eritreia e é incrível ver como eles estão completamente apaixonados pela bicicleta. Temos agora campeonatos do mundo chegam ao Ruanda, onde o ciclismo é um desporto muito popular.

Ashleigh Moolman é bacharel em engenharia química pela Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, mas foi no desporto que a atleta encontrou a sua paixão. Durante a sua carreira, a corredora também passou pelo triatlo, onde trilhou os seus primeiros passos. Em 2011 venceu a sua primeira medalha de ouro ao participar no Campeonato Africano de Ciclismo em Estrada em Asmara, na Eritreia. Em 2020 fez história no ciclismo ao vencer o primeiro campeonato do mundo de ciclismo esport.

© Facebook Ashleigh Moolman Pasio

