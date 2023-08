Melbourne 1956, quando a política não poupa os atletas

Paris 2024

Em 1956, um dos anos mais agitados do pós-guerra, não faltaram acontecimentos marcantes: o XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, a Revolução Húngara, os protestos em Poznan, a crise do Canal do Suez, o início do movimento de descolonização francesa, a Guerra da Argélia... Os Jogos Olímpicos de Melbourne foram um reflexo fiel desse mundo onde novas relações de poder se estavam a delinear.

Fari Fatemi, jornalista da redacção persa da RFI

Os primeiros Jogos Olímpicos do hemisfério sul, excepcionalmente realizados em Novembro, também ficaram marcados pelo momento histórico em que o "Terceiro Mundo" emerge na cena internacional.

Com o processo de descolonização, o número de comités olímpicos nacionais dispara, assim como após o colapso da URSS.

Em plena Guerra Fria, Melbourne transforma-se na imagem da "nova ordem mundial", um cenário ideal para o confronto das duas superpotências e, em paralelo, montra para os países do Terceiro Mundo, que optaram pela "neutralidade", manifestando a sua independência em relação aos dois blocos.

Para a União Soviética, que participava pela segunda vez nos Jogos Olímpicos, Melbourne foi a oportunidade perfeita para exibir o poder absoluto do bloco socialista.

Novidades

Embora Melbourne 1956 seja, frequentemente, apontado como os primeiros Jogos Olímpicos que ficaram carimbados pelo boicote, a não participação nos Jogos com o objectivo de enviar uma mensagem política é tão antiga quanto os JO de Pierre de Coubertin. Já em 1896, a Turquia (Império Otomano) tinha boicotado os Jogos de Atenas devido às hostilidades com a Grécia.

No entanto, em 1956, os boicotes políticos ganharam uma dimensão nunca antes vista. Foram os países em desenvolvimento que tomaram a iniciativa dos primeiros boicotes, facto revelador da geopolítica do momento.

Outra característica importante deste período é que, a partir desse ano, a transmissão televisiva dos Jogos foi rapidamente implementada. Os Jogos de Inverno de Cortina d'Ampezzo (Itália, Janeiro de 1956) são considerados o início da era televisiva das Olimpíadas.

Mas, em Outubro de 1956, mais do que Melbourne, são dois outros pontos quentes do globo que atraem a atenção da comunidade internacional: o Egipto, com as consequências da nacionalização do Canal de Suez, e a Hungria, com a revolta estudantil contra o domínio soviético.

A Crise do Suez

A França, principal accionista do Canal do Suez, a par da Inglaterra, não suporta a audácia do Presidente egípcio Gamal Abdel Nasser em ter nacionalizado o canal em Julho de 1956. Em consequência, franceses, ingleses e israelitas embarcaram numa aventura extremamente arriscada.

Paris queria livrar-se do líder egípcio. Acreditando que a carga de um navio capturado - o Athos - perto das costas argelinas provinha de Alexandria e se destinava à FLN (Frente de Libertação Nacional), o Governo francês acreditava ter "provas irrefutáveis da intervenção egípcia na Argélia". Facto que a provar-se, convenceria a comunidade internacional da culpa do Egipto, tanto na questão do Canal do Suez, como na questão da Guerra da Argélia.

Anthony Eden (esq.), primeiro-ministro britânico e Guy Mollet (drt.) presidente do Conselho de Ministros francês, discutem a crise do Suez. Paris, 26 de Setembro de 1956. © AP

Georgette Elgey, historiadora política francesa, resumiu o pensamento predominante na opinião pública gaulesa durante essas semanas febris: "Sonha-se em enfrentar Nasser para acabar com a Guerra da Argélia" e, ao mesmo tempo, salvar a "obra de Lesseps".

Já em Agosto desse ano, Christian Pineau, ministro francês dos Negócios Estrangeiros, lançava um aviso: "Das duas, uma: ou o coronel Nasser cede e reverte as medidas que tomou, reconhecendo assim o erro, ou não cederá. Nesse caso, todas as medidas devem, em na nossa opinião, ser tomadas para obrigá-lo a submeter-se."

Essas "medidas" seriam tomadas durante os acordos secretos de Sèvres, entre a França, Grã-Bretanha e Israel. De acordo com este protocolo, e contrariando as recomendações americanas, o exército israelita invadiu o Canal do Suez e as forças francesas e britânicas intervieram a seguir para, oficialmente, acalmar a situação. Na verdade, seria para controlar o Suez e, idealmente, acabar com Nasser.

A Revolução Húngara

Em Fevereiro de 1956, o XX Congresso do Partido Comunista da URSS oficializou a vaga de “desestalinização” - processo de eliminação do culto da personalidade e do sistema político estalinista, criado pelo líder soviético Josef Estaline. Nesse momento, um vento de liberdade começou a soprar no bloco do Leste. Em Junho, os polacos avançaram com a sua primeira revolta contra o regime comunista, com o violento Levante de Poznań.

Em Outubro, os húngaros exigiram o retorno ao poder de Imre Nagy, um comunista moderado e reformista expulso do poder no ano anterior. Porém, Nagy, apoiado pelos estudantes e trabalhadores, regressou talvez um pouco eufórico e foi longe demais aos olhos de Moscovo, ao anunciar a retirada da Hungria do Pacto de Varsóvia. Uma falha imperdoável para Nikita Khruchtchev e para o Partido Comunista Soviético, que decidiram a sua punição imediata.

O Incêndio

As duas crises, no Médio Oriente e na Europa Central, atingiram o seu auge quase ao mesmo tempo. A 29 de Outubro, de acordo com o plano "Mosqueteiro", Israel invadiu o Sinai e entrou no Canal do Suez. Dois dias depois, as forças franco-britânicas tinham bombardeado a aviação egípcia em terra para permitir o avanço dos israelitas.

No dia seguinte, a Revolução Húngara levou à ocupação da sede do Partido Comunista, com os húngaros a acreditarem num triunfo. Mas, a 4 de Novembro, às 3H00 da manhã, os tanques soviéticos entraram em Budapeste e a repressão foi brutal.

Em apenas quatro dias, o Conselho de Segurança da ONU, surpreendido pela situação, adopta duas resoluções consecutivas. A resolução n.° 119 que convoca uma sessão extraordinária de emergência da Assembleia Geral para reagir à "grave situação criada pela acção levada a cabo contra o Egipto" e a resolução n.º 120, que prevê uma decisão semelhante para examinar "a grave situação criada pelas forças armadas soviéticas para reprimir os esforços do povo húngaro em afirmar os seus direitos."

Se perante a mão-pesada da repressão soviética sobre a Hungria a comunidade internacional nada fez, face à operação dos “Três mosqueteiros” no Canal do Suez a postura foi diferente. França, Reino Unido e Israel foram fortemente repreendidos pelas duas superpotências que não queriam ter em mãos uma situação explosiva no Médio Oriente.

A URSS ameaçou abertamente a França, o Reino Unido e Israel com uma retaliação nuclear e em resposta, a NATO ameaça a URSS com armas nucleares.

Nesse momento, os Estados Unidos intervêm e exigem a retirada das forças israelitas, francesas e britânicas para pôr cobro à crise.

A 06 de Novembro, sob pressão de Moscovo e Washington, a intervenção armada no Egipto é suspensa. Não teve nenhum resultado prático no terreno, apenas o escândalo mundial contra Paris e Londres.

A falta de solidariedade dos EUA em relação à Grã-Bretanha na crise do Canal do Suez é considerada, ainda hoje, como a maior discordância do século XX entre estes dois grandes aliados.

Bandeira soviética na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão em Melbourne, Austrália, a 8 de Dezembro de 1956. © AP

Os Jogos e os Boicotes

A 22 de Novembro, enquanto o mundo questiona e sofre as consequências das duas grandes crises geopolíticas, Ron Clarke, um jovem atleta australiano, acende a chama dos Jogos de Verão no Estádio Cricket Ground de Melbourne.

Três semanas entre as crises políticas e o início dos Jogos foram suficientes para que vários países tomassem decisões radicais.

O Egito, o Iraque e o Líbano boicotam os JO em protesto contra "a ocupação franco-britânica do Canal do Suez" e protestavam, ao mesmo tempo, contra a presença de Israel em Melbourne.

Por sua vez, a Espanha, os Países Baixos e a Suíça usaram a mesma arma para manifestar seu desacordo com a intervenção soviética na Hungria.

Confrontos políticos dos atletas

Quase um mês após o fracasso da revolta de Budapeste, em Melbourne, as equipas da Hungria e da URSS defrontam-se na modalidade de pólo aquático.

Durante esse jogo, o jogador soviético Valentin Prokopov deu uma cabeçada no húngaro Ervin Zádor, que já tinha marcado dois golos.

As duas equipas entram em confronto e vários jogadores ficam feridos. Testemunhos relataram que o sangue dos jogadores tingiu de vermelho a água da piscina.

A polícia australiana teve de intervir para proteger a equipa soviética da raiva do público. No final, a Hungria conquistou a medalha de ouro no pólo aquático e os soviéticos a medalha de bronze.

Ervin Zador, jogador húngaro de pólo aquático lesionado durante o jogo contra os soviéticos. © AP

O Fim dos Jogos

Na Aldeia Olímpica de Melbourne, alguns membros da delegação húngara atacaram a bandeira oficial da Hungria e cortaram os símbolos comunistas, substituindo a bandeira pela que ostenta as "armas de Kossuth", símbolo da revolução húngara de 1848.

Na hora de fazer as malas, vários atletas húngaros não aparecem à chamada, recusaram voltar ao país e pediram asilo político à Austrália.

Longe da Austrália, outro desportista húngaro, a lenda do futebol Ferenc Puskás, também pediu asilo político à Áustria.

Os resultados

Na classificação final, a União Soviética, que participava pela segunda vez nos Jogos Olímpicos de Verão, superou os Estados Unidos e ocupou o primeiro lugar na tabela das medalhas.

A Hungria ficou em quarto lugar.

Nenhum país árabe esteve presente em Melbourne. Gamal Abdel Nasser conseguiu a nacionalização do Suez e ganhou notoriedade no mundo árabe, mas sua carreira política acabou por cair após a Guerra dos Seis Dias e a vingança de Israel.

A França e o Reino Unido nunca mais conseguiram restabelecer a sua autoridade no Levante.

A Hungria permaneceu, ainda, na sombra soviética por mais de trinta anos.

