Naufrágio no Canal da Mancha: autoridades suspendem buscas e abrem inquérito

Cerca de seis pessoas morreram e entre uma e duas estão desaparecidas na sequência do naufrágio de uma embarcação de migrantes no Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra. O incidente ocorreu na manhã de sábado, quando um barco que transportava entre 65 e 66 pessoas foi avistado. 59 pessoas foram resgatadas pelas autoridades francesas e britânicas.

Equipas de resgate transportam migrantes ao porto de Dover, no Reino Unido, na sequência de um naufrágio no Canal da Mancha a 12 de Agosto de 2023.

Tudo começou na madrugada de sábado, 12 de Agosto, quando um navio comercial francês identificou uma embarcação parada ao largo de Sangatte, no norte do país, por volta das duas horas da manhã. Esta mesma embarcação foi avistada a afundar pelo barco patrulha de serviço público francês “Cormoran”, dando início a uma operação de resgate.

Segundo o Departamento marítimo da Mancha e do Mar do Norte (Premar) de França, a embarcação transportava entre 65 e 66 pessoas. Os tripulantes identificados são originários do Afeganistão e do Sudão e partiram da região de Calais no norte de França com destino à Inglaterra.

O balanço fornecido pelas autoridades na manhã de domingo dava conta de seis mortos, entre uma e duas pessoas desaparecidas, e 59 pessoas resgatadas, sendo 36 do lado francês e 23 do lado britânico. De acordo com a agência de notícias AFP, as vítimas mortais eram todas de nacionalidade afegã e tinham uma idade média de 30 anos, citando o procurador-adjunto de Boulogne-sur-Mer, Philippe Sabatier, que identificou a presença de menores de idade na embarcação.

As buscas foram suspensas ao final do dia de sábado mas as autoridades instaram a todas as embarcações que naveguem pelo local a notificar ambos os países caso identifiquem algum corpo. Um inquérito foi aberto pela procuradoria de Boulogne-sur-Mer, por “homicídio involuntário e ajuda à circulação de estrangeiros”. Esta investigação foi retomada pela procuradoria-geral de Paris, a mesmo que foi encarregada de investigar o naufrágio de Novembro de 2021 ao largo de Calais, no norte de França, que provocou 27 vítimas mortais.

Presente no local na tarde de sábado, o Secretario de Estado encarregado do Mar, Hervé Berville culpou os “traficantes criminosos” que segundo ele enviam “jovens, mulheres, e adultos à morte”, comprometendo-se a perseguir e intensificar a "luta implacável” das autoridades contra essas redes.

Nos últimos dias o número de embarcações que tentam atravessar o Canal da Mancha em direcção à Inglaterra aumentou exponencialmente. Para o Departamento marítimo da Mancha e do Mar do Norte (Premar) isto deve-se às condições meteorológicas favoráveis à navegação.

