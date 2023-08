PSG com Gonçalo Ramos e sem Mbappé empatou frente ao Lorient

Futebol

A primeira jornada do Campeonato francês de futebol masculino ficou encerrada este domingo 13 de Agosto com o triunfo do Estrasburgo por 2-1 frente ao Lyon. Nesta jornada inaugural, o Marselha e o Mónaco entraram a vencer, enquanto o Paris Saint-Germain empatou frente ao Lorient.

Gonçalo Ramos (esqeurda), avançado português do PSG.

Publicidade Continuar a ler

O detentor do título, o Paris Saint-Germain, sem Messi, sem Neymar e sem Kylian Mbappé, não foi além de um empate sem golos, em casa no Parque dos Príncipes, frente ao Lorient.

Em declarações à imprensa, Gonçalo Ramos, avançado português que chegou na semana passada ao clube parisiense proveniente do Benfica por empréstimo com uma cláusula de 65 milhões de euros, admitiu que foi bom estar dentro das quatro linhas e sentir o apoio do público parisiense.

“Sinto-me muito bem. Consigo sentir a atmosfera no estádio e o apoio dos nossos fãs. Continuarei a trabalhar, e se não marcar hoje, marcarei nos próximos jogos. Penso que jogamos muito bem, demonstramos confiança no nosso jogo e continuaremos a melhorá-lo para as próximas partidas. Acho que quando somos amigos de outros jogadores por mais tempo, entendemo-nos melhor, mas não é difícil entender este tipo de jogadores. Consigo compreender muito bem o jogo, e acho que todo o mundo consegue vê-lo”, frisou o internacional luso.

00:28 Gonçalo Ramos estreou-se com a camisola do PSG 14-08-2023

Ao microfone da RFI, Gonçalo Ramos analisou o empate frente ao Lorient e revelou-nos o que faltou para a equipa vencer.

“Foi muito bom, é um orgulho fazer parte deste clube, mas poderia ter sido melhor. Nós queremos ganhar todos os jogos e empatamos. Acho que frente ao Lorient só faltou o golo”, realçou o ponta-de-lança formado no Benfica.

00:10 Gonçalo Ramos, avançado do PSG 14-08-2023

Desta vez em entrevista ao canal televisivo, Canal +, Gonçalo Ramos admitiu que é uma honra ser comparado com o goleador português Pedro Miguel Pauleta, que fez história no clube, afirmando que até tem um estilo similar ao do antigo capitão do clube, a vontade de marcar golos.

“Conheço sim e acho que sim porque ele fazia muitos golos, e eu também faço muito golos, e gosto de ser associado a uma lenda do clube. Foi capitão aqui, marcou muitos golos, fez muitos jogos e espero que o ultrapasse em golos. Tenho que fazer igual”, concluiu o jogador de 22 anos.

00:15 Gonçalo Ramos e a comparação com Pedro Miguel Pauleta 14-08-2023

Gonçalo Ramos chegou por empréstimo do Benfica, com uma opção de compra obrigatória de 65 milhões de euros, sabendo que os parisienses já avançaram com 20 milhões de euros para os encarnados encontrarem um outro avançado.

De notar que o Marselha venceu por 2-1 o Reims com golos para os marselheses apontados pelo avançado português Vitinha e pelo médio marroquino Azzedine Ounahi, isto enquanto o Lens, segundo classificado no ano passado, escorregou e perdeu por 3-2 frente ao Brest.

O líder da classificação da Ligue 1, após a primeira jornada, é o Rennes que venceu por 5-1 o Metz. Para além do Marselha também com três pontos, encontramos mais quatro equipas que venceram na primeira jornada: Clermont 2-4 Mónaco, Nantes 1-2 Toulouse, Estrasburgo 2-1 Lyon e Brest 3-2 Lens.

Nesta primeira jornada também houve mais dois empates para além daquele do Paris Saint-Germain: Montpellier 2-2 Le Havre e Nice 1-1 Lille.

A segunda jornada decorre entre 18 e 20 de Agosto com particular destaque para o jogo entre o Rennes, líder actual, e o Lens, que entrou a perder na jornada inaugural da Liga Francesa versão 2023/2024.

Gonçalo Ramos, avançado português. © LUSA - JOSE SENA GOULÃO

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro