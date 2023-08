Futebol: PSG empatou desta vez com Kylian Mbappé

Futebol

A segunda jornada do Campeonato francês de futebol masculino ficou encerrada neste domingo 20 de Agosto com o empate a uma bola entre o Lens e o Rennes. Nesta jornada, o Paris Saint-Germain empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Toulouse, isto apesar do regresso do avançado francês Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé (centro), avançado francês do PSG.

O detentor do título, o Paris Saint-Germain, sem Messi e sem Neymar, mas agora com Kylian Mbappé, não foi além de um empate a uma bola na deslocação ao terreno do Toulouse.

Os parisienses até abriram o marcador com um tento apontado por Kylian Mbappé, de grande penalidade, ele que entrou no decorrer do jogo.

No entanto, o Toulouse empatou nos últimos minutos da partida com um golo marcado pelo marroquino Zakaria Aboukhlal de grande penalidade.

Com este segundo empate em dois jogos, o PSG ocupa o 12° lugar com apenas dois pontos.

Mónaco e Brest na liderança

Os líderes da classificação da Ligue 1, após a segunda jornada, são o Mónaco e o Brest. Apenas dois clubes conseguiram um segundo triunfo consecutivo.

O Mónaco venceu por 3-0 o Estrasburgo com golos apontados pelo japonês Takumi Minamino, que bisou, e pelo internacional francês Wissam Ben Yedder.

Quanto ao Brest venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Le Havre com tentos marcados pelos franceses Romain Del Castillo e Lilian Brassier, enquanto o único golo da equipa da casa foi da autoria do russo Daler Kuzyaev.

De notar que o Marselha, que tinha vencido na primeira jornada, acabou por empatar a duas bolas na deslocação ao terreno do Metz. Os golos para os marselheses foram apontados pelo avançado português Vitinha e pelo médio franco-britânico Emran Soglo, enquanto os tentos da equipa da casa foram marcados pelo senegalês Cheikh Sabaly e pelo georgiano Georges Mikautadze.

De referir ainda que o Lens, segundo classificado no ano passado, escorregou novamente e empatou, em casa, a uma bola frente ao Rennes.

Por fim, eis os outros resultados da segunda jornada: Lyon 1-4 Montpellier, Lille 2-0 Nantes, Lorient 1-1 Nice, e Stade de Reims 2-0 Clermont.

A terceira jornada decorre entre 25 e 27 de Agosto com particular destaque para o jogo entre o Paris Saint-Germain, detentor do título de campeão, e o Lens, que terminou no segundo lugar na época passada.

