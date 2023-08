Futebol: PSG arrecadou primeiro triunfo nesta época 2023/2024

Futebol

A terceira jornada do Campeonato francês de futebol masculino ficou encerrada este domingo 27 de Agosto com o empate sem golos entre o Lyon e o Nice. Nesta jornada, o Paris Saint-Germain venceu pela primeira vez na temporada com dois golos apontados pelo avançado francês Kylian Mbappé.

O detentor do título, o Paris Saint-Germain com Kylian Mbappé, a titular, venceu por 3-1 o Lens, em casa, no Estádio Parque dos Príncipes.

Os golos parisienses foram apontados pelo espanhol Marco Asensio e pelo francês Kylian Mbappé, que bisou. Quanto ao único tento do Lens foi marcado por Morgan Guilavogui, jogador que representa a Guiné Conacri.

Com este primeiro triunfo em três jogos, o PSG está agora no 8° lugar com cinco pontos, enquanto o Lens, segundo classificado no ano passado, ocupa a 15ª posição com apenas um ponto.

Mónaco e Marselha na liderança

Os líderes da classificação da Ligue 1, após a terceira jornada, são o Mónaco e o Marselha. Apenas dois clubes conseguiram pelo menos dois triunfos e um empate visto que as duas equipas têm sete pontos.

O Mónaco empatou a três bolas na deslocação ao terreno do Nantes com golos apontados pelo japonês Takumi Minamino, e pelo internacional francês Wissam Ben Yedder e pelo neerlandês Myron Boadu para os monegascos.

Do lado do Nantes, os tentos foram marcados pelo egípcio Mostafa Mohamed, que bisou, e pelo camaronês Jean-Charles Castelletto.

Quanto ao Marselha derrotou o Brest por 2-0 no Estádio Vélodrome com tentos marcados pelo congolês Chancel Mbemba e pelo senegalês Ismaila Sarr.

Por fim, eis os outros resultados da segunda jornada: Rennes 2-2 Le Havre, Lorient 4-1 Lille, Montpellier 1-3 Stade de Reims, Estrasburgo 2-0 Toulouse, Clermont 0-1 Metz, e Nice 0-0 Lyon.

A quarta jornada decorre entre 01 e 03 de Setembro com particular destaque para o jogo entre o Lyon, em dificuldade esta temporada e que ocupa o 17° e penúltimo lugar com um ponto, e o Paris Saint-Germain, detentor do título de campeão.

Vitinha, avançado português do Marselha. © AFP - CHRISTOPHE SIMON

