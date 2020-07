Cabo Verde

Nomeação de ministra pode "potenciar um relacionamento relevante, entre a França e Cabo Verde"

Elisabeth Moreno na chegada ao seu primeiro Conselho de Ministros da França em Paris a 7 de Julho de 2020. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: RFI 2 min

Em Cabo Verde a nomeação de Elisabeth Moreno como ministra delegada do governo francês, foi recebido com "orgulho e satisfação" pelo próprio Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. O Chefe de Estado caboverdiano desejou sucessos à ministra francesa com "ligações fundas com Cabo Verde e que esse sinal importante possa potenciar um relacionamento relevante" entre Paris e Praia.