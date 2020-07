Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, infectado com a Covid-19

Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro infectado com o coronavírus

O presidente brasileiro acaba de confirmar que ele contraiu a Covid-19. Era o quarto teste de Jair Bolsonaro desde o início da pandemia. Ele sempre minimizou a gravidade do coroonavírus, e hoje o Brasil já registou 65 631 mortes da Covid-19 et mais 1,6 milhões de casos.

Desde o início da pandemia, Jair Bolsonaro, resiste em manter o distanciamento social e costuma se aproximar das pessoas ao aparecer em público. Já reduziu a Covid-19 a um "resfriadinho" ou a uma "gripezinha". Mas com 65 anos, o presidente brasileiro é considerado do grupo de risco. Ele informou que sofre de tosse e febre desde o domingo.

"Por exemplo eu se nao tivesse feito exame, nao saberia do resultado, e ele acaba de dar positivo. Começou o domingo com uma certa indisposiçao e se agravou no dia de segunda com cansaço, mal estar, um pouco de dor muscular e a febre chegou a bater 38 graus"

Mesmo antes de ter o diagnóstico positivo, o presidente informou que estava tomando hidroxicloroquina, de maneira preventiva, embora o medicamento não tenha eficácia comprovada contra a doença. Ele teve vários encontros com os seus ministros nos últimos dias, sem usar mascaras. Como a família do presidente, eles tiveram que fazer exames para descobrir se contraíram a doença.

Pierre Le Duff, correspondente, no Rio de Janeiro.

Correspondência do Brasil, 7/7/2020

