O presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu esta quarta-feira em Washington o seu homólogo mexicano Andres Manuel Lopez Obrador. São muitos os diferendos bilaterais, mas ambos os estadistas procuraram minorá-los.

A quatro meses das eleições presidenciais americanas, o presidente, Donald Trump e o seu homólogo mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, trocaram ontem na Casa Branca palavras de amabilidade tentando ignorar as tensões entre os dois desde à chegada ao poder do republicano americano.

Os dois estadistas não anunciaram nenhuma iniciativa nova celebrando apenas o novo tratado de comércio livre apesar da notória ausência do primeiro ministro canadiano, Justin Trudeau.

"A nossa cooperação está fundada na confiança mútua e no respeito mútuo", disse Trump que na sua campanha de 2016 atacou aquels que cjhamouo "violadores", idos do México prometendo ao seu eleitorado que o seu vizinho do sul para pagaria o muro que construiria para lutar contra a imigração cladestina.

Com eleições em novembro, Trump, recebe vizinho do México

"Estou aqui para dizer aos americanos que há entre os nossos dois umaboa relação no respeito", afirmou por seu lado o presidente mexicano, mais conhecido pelas suas iniciais, "AMLO".

O objectivo e o momento desta visita, a primeira ao estrangeiro, do presidente mexicano, desde a sua chegada ao poder há 18 meses suscitou dúvidas e críticas dos dois lados da fronteira entre o México e os Estados Unidos.

Para eles o presidente Trump quer desviar as atenções do seu fracasso na gestão da crise do coronavírus e tentar obter dividendos de uma fotografia com o presidente mexicano, AMLO, em vésperas das eleições americanas para quais se recandidata.

Visita de presidente mexicano aos Estados Unidos

