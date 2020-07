América latina/Saúde

Alastramento da Covid-19 na América latina onde dirigentes são contaminados

A presidente interina da Bolívia, Janine Añez, actualmente em quarentena, depois de ter sido rastreada positiva com a Covid-19. AFP/File

Texto por: RFI 2 min

O continente americano tanto no norte como no sul continua a ser mais afectado pela pandemia de covid-19. A semelhança do que aconteceu no Brasil com o presidente Bolsonaro, a sua homóloga boliviana e o número dois da Venezuela anunciaram na quinta-feira ter contraído a doença, provocada pelo novo coronavírus. Nos Estados Unidos e no México foram igualmente detectados a emergência de novos casos de Covid-19.