Papa “angustiado” com conversão de Santa Sofia em mesquita

O Papa Francisco afirmou estar “muito angustiado” com a conversão da antiga basílica de Santa Sofia numa mesquita. As palavras do líder da Igreja Católica são o primeiro comentário do Vaticano sobre a decisão turca.

Após a oração dominical do Angelus, o sumo pontífice pronunciou-se pela primeira vez sobre a decisão da Turquia de transformar a basílica de Santa Sofia numa mesquita. Na sequência de uma mensagem sobre o Dia Internacional do Mar, o Papa Francisco falou da decisão de Ancara: “o mar leva o meu pensamento um pouco longe, para Istambul, penso em Santa Sofia e estou muito angustiado”.

As palavras do líder da Igreja Católica são o primeiro comentário do Vaticano sobre a decisão turca, uma vez que no sábado o jornal do Vaticano limitou-se a relatar o sucedido e a relatar as principais reacções internacionais.

Na sexta-feira, o mais alto tribunal administrativo da Turquia, aceitou o pedido de diversas associações e revogou a medida governamental de 1934 que conferia a Santa Sofia o estatuto de museu.

Sem mais demora, imediatamente a seguir a esta decisão, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que a antiga basílica bizantina de Constantinopla seria aberta às orações muçulmanas enquanto mesquita.

Esta é uma medida que o presidente islamita e conservador Recep Tayyip Erdogan defende há anos.

O edifício, classificado património da humanidade pela Unesco, é um monumento à coexistência religiosa. Construída no século VI como a maior catedral do mundo cristão, na então Constantinopla bizantina, foi transformada em mesquita no século XV, quando os otomanos conquistaram Bizâncio, e é desde os anos 30 do século passado um museu.

As tentativas de transformar o imponente edifício numa mesquita levantaram um coro de críticas no Ocidente. Palavras que o Presidente turco rejeita, lembrando os “direitos soberanos” do seu país.

A agora mesquita poderá abrir aos fiéis já no próximo dia 15 de Julho, quando se celebra o quarto aniversário do falhado golpe de Estado contra o “todo-poderoso” Erdogan.

