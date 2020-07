Polónia: reeleito Andrzej Duda

Cristiana Soares com AFP

O chefe de Estado da Polónia, Andrzej Duda, venceu as presidenciais deste domingo. Segundo os dados oficiais da comissão eleitoral que se baseiam nos resultados de 99,97% das mesas de voto.

Uma segunda volta renhida, mas que acabou por carimbar o passaporte ao presidente conservador. De acordo com os dados oficiais Andrzej Duda arrecadou 51,21% da votação. O candidato concorrente, Rafal Trzaskowski, liberal, presidente da Câmara de Varsóvia apoiado pela Plataforma Cívica (maior partido da oposição) conseguir 48,79% dos votos.

Esta manhã, aquando da divulgação dos resultados preliminares, comissão nacional de eleições reconheceu que os votos que falta contabilizar não irão alterar o resultado final. Menos de 500 000 votos separam os dois rivais. Os resultados oficiais completos devem ser divulgados ainda esta segunda-feira.

Ontem à noite, depois do encerramento das urnas, a publicação das sondagens à boca das urnas. Duda era dado como vencedor com 51,2% da votação e Trzaskowski conseguiria 49%. A taxa de participação nesta segunda volta das presidenciais polacas foi de 67,9%.

No final do dia eleitoral, o presidente cessante ainda sem resultados oficiais já falava em vitória: “estou muito satisfeito com a minha vitoria”, o candidato derrotado sublinhou a proximidade de resultados: “que nunca na história da Polónia foi tão renhido”. “Em todo o caso, é já um falhanço para o presidente cessante que após cinco anos onde teve tempo para convencer os polacos, apenas obtém um resultado de 50/50 face a um candidato que fez campanha um par de semanas”.

