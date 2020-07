Mundo

Tripulação de barco de pesca partiu do sul de Argentina sem covid regressou contaminada

Enigma por resolver na Argentina onde uma tripulação de um barco de pesca que partiu do sul do país sem coronavírus regressou contaminada AP - Natacha Pisarenko

Texto por: RFI

A Argentina procura resolver o enigma de 57 marinheiros contaminados com o coronavírus depois de terem passado 35 dias no mar e sabendo que todos os membros da tripulação do barco Etchizen Maru tinham sido testados negativos à partida.